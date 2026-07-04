Броят на жертвите на трусовете във Венецуела продължава да расте

Броят на потвърдените жертви при разрушителните земетресения във Венецуела в края на миналия месец надхвърли 2600, предаде Ройтерс, като се позова на властите. По най-нова информация е потвърдена смъртта на 2645 души.

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Предишните данни бяха за 2295 загинали. Над 12 000 души са били ранени, а около 15 000 са останали без дом в резултат на бедствието, съобщи венецуелското министерство на информацията.

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