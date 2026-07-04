Огромна промяна в кариерата на Кристиано Роналдо дни преди сблъсъка с Испания на Мондиал 2026

Докато се подготвя за 1/8-финалния мач на Португалия с Испания на Мондиал 2026, Кристиано Роналдо научи важна новина за бъдещето си на клубно ниво. Нападателят на Ал Насър ще преживее огромна промяна през следващия сезон. Тя засяга треньорския пост в клуба, който ще бъде зает от Анге Постекоглу през предстоящата кампания. Австралийският наставник бе официално представен от Ал Насър като нов треньор в петък. Той подписа двугодишен договор с шампионите на Саудитска Арабия.

Анге Постекоглу ще води Роналдо и компания от новия сезон

Тази стъпка за Постекоглу идва в опитите му да съживи кариерата си след два тежки престоя във Висшата лига. 60-годишният специалист беше начело на Тотнъм, като поведе "шпорите" към триумф в Лига Европа през 2025 година, но беше уволнен две седмици по-късно, след като отборът завърши на 17-о място в първенството. Последва неуспешен престой в Нотингам Форест през миналата кампания, който приключи само 40 дни след назначаването му. Причината за краткото му пребиваване във Форест бе фактът, че не успя да постигне нито една победа в първите си осем мача начело.

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60-годишният специалист, който ръководеше мъжкия национален отбор на Австралия от 2013 до 2017 г., бе свързван с поста на селекционер на Шотландия, след като Стив Кларк подаде оставка след отпадането на тима от Мондиал 2026, както и с Казахстан. Според медийни съобщения обаче неговите финансови изисквания се оказали прекалено високи за отбора от Централна Азия. Сега австралиецът поема Ал Насър, в който блести португалският нападател Кристиано Роналдо. Капитанът на "мореплавателите" помогна на тима да спечели титлата в Саудитската Про Лига в последния кръг на сезона през май под ръководството на Жорже Жезуш, който подаде оставка след триумфа.

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