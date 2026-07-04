Спорт:

Огромна промяна в кариерата на Кристиано Роналдо дни преди сблъсъка с Испания на Мондиал 2026

04 юли 2026, 0:29 часа 405 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Огромна промяна в кариерата на Кристиано Роналдо дни преди сблъсъка с Испания на Мондиал 2026

Докато се подготвя за 1/8-финалния мач на Португалия с Испания на Мондиал 2026, Кристиано Роналдо научи важна новина за бъдещето си на клубно ниво. Нападателят на Ал Насър ще преживее огромна промяна през следващия сезон. Тя засяга треньорския пост в клуба, който ще бъде зает от Анге Постекоглу през предстоящата кампания. Австралийският наставник бе официално представен от Ал Насър като нов треньор в петък. Той подписа двугодишен договор с шампионите на Саудитска Арабия.

Анге Постекоглу ще води Роналдо и компания от новия сезон

Тази стъпка за Постекоглу идва в опитите му да съживи кариерата си след два тежки престоя във Висшата лига. 60-годишният специалист беше начело на Тотнъм, като поведе "шпорите" към триумф в Лига Европа през 2025 година, но беше уволнен две седмици по-късно, след като отборът завърши на 17-о място в първенството. Последва неуспешен престой в Нотингам Форест през миналата кампания, който приключи само 40 дни след назначаването му. Причината за краткото му пребиваване във Форест бе фактът, че не успя да постигне нито една победа в първите си осем мача начело.

ОЩЕ: Кристиано Роналдо ще се оттегли от националния отбор на Португалия

Анге Постекоглу

60-годишният специалист, който ръководеше мъжкия национален отбор на Австралия от 2013 до 2017 г., бе свързван с поста на селекционер на Шотландия, след като Стив Кларк подаде оставка след отпадането на тима от Мондиал 2026, както и с Казахстан. Според медийни съобщения обаче неговите финансови изисквания се оказали прекалено високи за отбора от Централна Азия. Сега австралиецът поема Ал Насър, в който блести португалският нападател Кристиано Роналдо. Капитанът на "мореплавателите" помогна на тима да спечели титлата в Саудитската Про Лига в последния кръг на сезона през май под ръководството на Жорже Жезуш, който подаде оставка след триумфа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Съдиите правят всичко възможно Роналдо да спечели Мондиал 2026, а после Меси бил любимец на ФИФА"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристиано Роналдо Ал Насър Ангелос Постекоглу
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес