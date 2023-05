Космическа оферта мъти главата на Бензема - напуска Реал за Ал Итихад?

Офертата на Ал Итихад към Бензема е била отправена през миналата седмица - преди мача със Севиля, като от саудитския клуб са предложили на французина заплата в размер на 100 милиона евро на сезон плюс допълнителни придобивки. Сега остава и крайното решение на Карим Бензема.

Реал Мадрид очаква решението на Бензема

Французинът вече е уведомил президента на Реал Флорентино Перес за постъпилата оферта, а сега обсъжда със семейството и близките си дали да приеме офертата от Ал Итихад. Ако се присъедини към саудитския клуб, той ще се изправи срещу бившия си съотборник Кристиано Роналдо и неговия отбор Ал Насър.

Очаква се Бензема да даде окончателен отговор на Ал Итихад до края на тази седмица. От Реал Мадрид са отправили предложение към Карим за нов договор до лятото на 2024 година, което стои на масата още от миналата година. Французинът обаче за момента не е подновил контракта си и не е решил дали да остане на "Бернабеу".

По-рано се появиха информации, че друг саудитски клуб - Ал Хилал, е договорил Лионел Меси за космическа сума. Впоследствие от щаба на Меси опровергаха да е взето решение за бъдещето на аржентинеца. В Саудитска Арабия предлагат значително по-високо възнаграждение, като заплатата на Роналдо е 3 пъти по-висока от тази на Меси.

