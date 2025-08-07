ММА или футбол? Махленски бой на приятелски мач между елитни европейски отбори (ВИДЕО)

Футболисти на Бетис и Комо шокираха почитателите на играта с нелицеприятни сцени. Двата елитни европейски тима си спретнаха масово меле по време на приятелски мач, който се проведе на стадион „Естадио Мунисипал де Ла Линеа де ла Консепсион" в Кадис. Кадри от боя бързо набраха популярност в социалните мрежи. Всичко започва в края на първото полувреме, когато Пабло Форналс и Масимо Пероне си разменят удари.

Бой на Бетис - Комо

Пероне пръв посяга на бившия халф на Уест Хям, който пък от своя страна отвръща. Полузащитникът на Комо продължава размяната на удари с още по-силен шамар, което предизвиква намесата на състезатели и от двата отбора. Настъпва истински хаос на терена с участието на множество футболисти, включително и резерви. В моментите на сбиването видеото показва, че нападателят на Бетис Кучо Ернандес се втурва с намерението да удари един от играчите на италианския отбор, но вместо това успява да уцели съотборника си Натан.

El Betis-Como de anoche, definido en una imagen... pic.twitter.com/29w5rNuJEN — BeSoccer (@besoccer_ES) August 7, 2025

Пероне и бившият защитник на Арсенал Белерин, който защитава цветовете на испанския отбор, получиха червени картони от съдията. Изненаданият Белерин се караше със съдията, който по-късно промени решението си. Реферът отмени санкцията на бранителя и даде червен картон на Форналс.

Иначе през първата част тимът на Сеск Фабрегас водеше с 2:0 благодарение на головете на Асане Диао и Лукас де Куня. След почивката Иско и Фирпо изравниха, но в заключителните секунди Монзон донесе успеха на Комо.

Real Betis v Como in a friendly tonight 🤛 pic.twitter.com/PxH2jhZSPu — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 6, 2025