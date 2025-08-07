Отказа ли се Ливърпул от Исак? Мърсисайдци набелязаха нов нападател

Ливърпул прави необичайно впечатляващи покупки това лято. Отборът вече привлече шестима играчи, като за това бяха похарчени близо 310 милиона евро. Мърсисайдци са фаворити да се сдобият с още един нападател – Александър Исак, но той ще им струва около 150 милиона евро. С четири седмици оставащи до края на трансферния прозорец клубът може да измести интереса си към един друг офанзивен футболист – Брадли Баркола.

Ще се окаже ли Исак труднопостижим трансфер

След трансферите на Флориан Вирц, Юго Екитике, Милош Керкез и Джереми Фримпонг, Ливърпул продължава да харчи сериозно. Треньорът Арне Слот желае да засили състава си с още един нападател, а основната цел е Александър Исак. Нюкасъл обаче вече отказа една оферта за шведския футболист, който ще се превърне в третия най-скъп играч в историята на футбола при евентуална сделка. Именно това може да накара мърсисайдци да потърсят друга алтернатива, с която да подсилят офанзивните си опции.

ОЩЕ: Трима излишни си тръгват от „Анфийлд“

Ливърпул разполага с опции

Освен Родриго от Реал Мадрид, Ливърпул си е харесал едно друго име – Брадли Баркола, съобщава френското издание L’Equipe. Лявото крило на ПСЖ записа пробивен сезон, в който се регистрира 21 гола и направи 21 асистенции. Въпреки силните си изяви, французинът падна до четвъртата опция в атаката на парижанския тим – зад звезди като Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. Фланговият футболист се очакваше да подпише нов договор, но възможността да бъде титуляр в шампиона на Англия може да промени намеренията му.

Единствените опции по левия фланг за Ливърпул след продажбата на Луис Диас са Коди Гакпо и 16-годишният вундеркинд Рио Нгумоа. Важно е все пак да се отбележи, че приоритет за мърсисайдци остава Александър Исак. При невъзможност да се сключи сделка с Нюкасъл „червените“ ще насочат усилията си или към Родриго, или към Баркола.

ОЩЕ: Арне Слот намери заместника на Трент Александър-Арнолд