Отказа ли се Ливърпул от Исак? Мърсисайдци набелязаха нов нападател

07 август 2025, 14:15 часа 219 прочитания 0 коментара
Ливърпул прави необичайно впечатляващи покупки това лято. Отборът вече привлече шестима играчи, като за това бяха похарчени близо 310 милиона евро. Мърсисайдци са фаворити да се сдобият с още един нападател – Александър Исак, но той ще им струва около 150 милиона евро. С четири седмици оставащи до края на трансферния прозорец клубът може да измести интереса си към един друг офанзивен футболист – Брадли Баркола.

Ще се окаже ли Исак труднопостижим трансфер

След трансферите на Флориан Вирц, Юго Екитике, Милош Керкез и Джереми Фримпонг, Ливърпул продължава да харчи сериозно. Треньорът Арне Слот желае да засили състава си с още един нападател, а основната цел е Александър Исак. Нюкасъл обаче вече отказа една оферта за шведския футболист, който ще се превърне в третия най-скъп играч в историята на футбола при евентуална сделка. Именно това може да накара мърсисайдци да потърсят друга алтернатива, с която да подсилят офанзивните си опции.

Брадли Баркола срещу Ливърпул

Ливърпул разполага с опции

Освен Родриго от Реал Мадрид, Ливърпул си е харесал едно друго име – Брадли Баркола, съобщава френското издание L’Equipe. Лявото крило на ПСЖ записа пробивен сезон, в който се регистрира 21 гола и направи 21 асистенции. Въпреки силните си изяви, французинът падна до четвъртата опция в атаката на парижанския тим – зад звезди като Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. Фланговият футболист се очакваше да подпише нов договор, но възможността да бъде титуляр в шампиона на Англия може да промени намеренията му.

Единствените опции по левия фланг за Ливърпул след продажбата на Луис Диас са Коди Гакпо и 16-годишният вундеркинд Рио Нгумоа. Важно е все пак да се отбележи, че приоритет за мърсисайдци остава Александър Исак. При невъзможност да се сключи сделка с Нюкасъл „червените“ ще насочат усилията си или към Родриго, или към Баркола.

Ростислав Димитров
Ливърпул ПСЖ Летен трансферен прозорец Александър Исак Брадли Баркола
