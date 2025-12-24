Ливърпул плаща милиони за "кошмара" на една от звездите на "Анфийлд"

Контузията на Александър Исак ще струва скъпо на Ливърпул, тъй като изглежда, че той ще отсъства от терена за дълго време. Шведът, който през лятото бе закупен от Нюкасъл за рекордните 125 милиона паунда, отбеляза едва третия си гол за мърсисайдци при победата с 2:1 над Тотнъм в събота. Но кошмарът за нападателя настъпи малко по-късно, когато той получи сериозна контузия при сблъсък с Мики Ван де Вен в наказателното поле.

Ливърпул плаща милиони на контузения Исак

Слот, който вкара Исак в игра на полувремето, бе принуден да го замени още в 60-а минута. Още тогава беше ясно, че състоянието на шведа е сериозно. Лошите прогнози се потвърдиха, след като редица уважавани репортери и медии, включително Дейвид Орнстийн и Sky Sports, съобщиха, че Исак е със счупен крак. Това ще остави бившия играч на Реал Сосиедад извън игра за период от около три месеца, което е огромен удар за Ливърпул в момент, когато Мохамед Салах заминава за Купата на африканските нации, а бъдещето му остава несигурно на фона на конфликта.

От финансова гледна точка Ливърпул също е в загуба, тъй като нападателят им, който получава 300 000 паунда на седмица, няма да може да играе около 13 седмици, което възлиза на около 3 870 000 паунда. Исак е играл 16 пъти във всички турнири през сезон 2025/26, след като пристигна без подходяща предсезонна подготовка, след като се опита да наложи трансфер от Нюкасъл.

В понеделник вечерта Ливърпул потвърди, че Исак е претърпял операция на глезена, включваща фрактура на фибулата. В изявление се казва: "Александър Исак днес успешно претърпя операция на контузията, която получи в събота. Нападателят на Ливърпул се контузи при сблъсък в процеса на отбелязване на първия гол срещу Тотнъм Хотспър и трябваше да бъде заменен. След диагностициране, днес беше извършена операция на глезена, включваща фрактура на фибулата. Рехабилитацията на Исак ще продължи в тренировъчния център AXA, като все още няма определена дата за завръщането му."

Кога Исак може да се завърне в игра?

Исак вече пропусна пет мача поради контузия в областта на адуктора, която го извади от игра от октомври до ноември, но може да отсъства за много по-дълъг период. Следващите три мача на Ливърпул са срещу Уулвърхямптън, Лийдс и Фулъм, преди да гостуват на лидера Арсенал в дербито в началото на 2026 г. Момчетата на Арне Слот приемат Барнсли в третия кръг на ФА Къп, преди да се изправят срещу Бърнли.

Исак ще пропусне и мачовете от Шампионската лига срещу Марсилия и Карабах, както и гостуването на Борнемут. Той също така ще отсъства от мача срещу бившия си клуб Нюкасъл на "Анфийлд", както и от гостуването на Манчестър Сити и двете поредни гостувания срещу Съндърланд и Нотингам Форест. След срещите с Уест Хям и Уулвърхямптън, оптимистично погледнато, той може да се завърне срещу Тотнъм на "Анфийлд" в средата на март.

ОЩЕ: Легенда на Ливърпул прати едно от трансферните разочарования на Слот в Барселона