Легенда на Ливърпул прати едно от трансферните разочарования на Слот в Барселона

Когато Ливърпул счупи британския трансферен рекорд, привличайки Александър Исак от Нюкасъл Юнайтед за 125 милиона паунда през лятото, мнозина смятаха, че пристигането му ще помогне на мърсисайдци да запазят комфортно статута си на шампиони на Висшата лига. Въпреки това, в 15-те си мача за новия си отбор, шведският национал се представи далеч под нивото, което се очаква от толкова скъп играч, като отбеляза едва три гола. Междувременно, Юго Екитеке, който също пристигна през лятото, има 11 попадения в 24 участия, което допълнително оказва натиск върху Исак да се представи по-добре.

Разбира се, трябва да се има предвид, че шведът се бори с физическата си форма през краткия си престой в Ливърпул, като пропусна и предсезонната подготовка. Исак беше резерва по време на победата на Ливърпул с 2:0 срещу Брайтън в предпоследния мач, като замени Екитике 12 минути преди края. Но търпението на ръководството на клуба и Слот няма да трае вечно и Исак скоро може да се окаже на пейката, гледайки как Екитике по-често води атаката на "червените". В този случай бъдещето на 26-годишния играч на "Анфийлд" ще бъде поставено под въпрос, въпреки че през септември той подписа шестгодишен договор.

Бившият халф на Ливърпул Дитмар Хаман дори предположи, че Исак може да бъде продаден, ако съдбата му в Мърсисайд не се подобри до края на сезон 2025/26. В интервю за "JeffBet", германецът каза: "Не съм сигурен, че Ливърпул ще продаде някого през януари, но ако нещата не се подобрят за Александър Исак през март или април, вероятно ще обсъдят продажбата му на клуб като Барселона през лятото. Ще има много желаещи да купят Исак, защото той показа способностите си в Нюкасъл. Това до голяма степен зависи и от формата на Екитике, защото ако той продължи да се подобрява, Исак ще има трудности да играе, освен ако не бъде изтласкан на крилото."

Не е ясно дали от Барселона проявяват интерес към играча, предвид последните им финансови затруднения, но клубът вероятно ще се нуждае от нападател, който да замести Роберт Левандовски, чийто договор изтича в края на сезона. Също така, трябва да се отбележи, че нищо не подсказва, че Ливърпул би бил склонен да продаде Исак в този момент. 26-годишният играч се надява да си възвърне формата и да покаже защо мърсисайдци платиха такава сума, за да го имат в редиците си.

