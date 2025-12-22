Ужасяващи новини за Ливърпул след контузията на Александър Исак

Кабинетът подаде оставка:

22 декември 2025
Английският шампион Ливърпул получи ужасяващи новини за състоянието на Александър Исак след неговата контузия по време на дербито с Тотнъм през уикенда. Нападателят, който бе избран за Футболист номер 1 на Швеция за 2025 година, претърпя инцидент при отбелязания гол във вратата на "шпорите", като се оказва, че е счупил крака си, съобщава авторитетният спортен журналист Дейвид Орнстийн от The Athletic.

Според информациите, в Ливърпул вече са наясно с диагнозата, но изчакват допълнителни прегледи, за да разберат степента на травмата. Подобна фрактура обаче ще изисква месеци за пълно възстановяване, като най-вероятно сезон 2025/26 за Исак приключи окончателно още преди преполовяването му. Припомняме, че шведът бе привлечен от Нюкасъл за рекордна за клуба сделка в размер на 125 млн. паунда.

Самият Исак имаше трудни първи месеци на "Анфийлд", като не успя да се адаптира към играта на "червените" и повече пречеше на отбора, отколкото да помага. Именно затова и в последните мачове Арне Слот избра да го остави на пейката - за сметка на Юго Екитике, който се намира в по-добра форма и се радва на по-бърза адаптация към отбора. Все пак Исак влезе силно от пейката срещу Тотнъм и откри резултата, но при него получи злощастната контузия, която ще забави още адаптацията в новия му клуб.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
