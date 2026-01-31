Оставката на Румен Радев:

Любим съотборник на Димитър Бербатов каза дали ще поеме бившия им отбор

31 януари 2026, 14:30 часа 305 прочитания 0 коментара
Бившият съотборник на Димитър Бербатов в Тотнъм - Роби Кийн, който в момента е мениджър на унгарския Ференцварош, е фаворитът на букмейкърите за заместник на Томас Франк, който е под силен натиск след труден старт в северната част на Лондон. "Шпорите" се намират на 14-а позиция във Висшата лига, след като записаха 9 загуби, 7 победи и 7 равенства от началото на сезона. За сметка на това, те завършиха 4-а груповата фаза на Шампионска лига и се класираха директно за 1/8-финалите. Това обаче не променя несигурното бъдеще на Франк.

 

Ако датчанинът бъде сменен, то според медиите на Острова Кийн е сред фаворитите да заеме поста му. Самият той казва, че е приятно да бъде сочен за следващия мениджър на Тотнъм и говори за своята привързаност към клуба. На въпроса дали е наясно с информациите, свързващи го с завръщане в клуба, за който е играл над 300 мача, той отговори: "Честно казано, мисля, че в днешно време е невъзможно да не си наясно с нищо, особено когато имаш две деца, които са фенове на Тотнъм. Томас Франк е много, много добър мениджър. Той току-що започна там. Както казах, много неща се пишат."

Роби Кийн

Кийн се чувства добре в Унгария

"Но ще бъда честен с вас, не мисля за това. Концентрирам се върху това, което правя. Мисля, че е хубаво, че името ,и е там. Кой го е сложил там? Нямам представа, но това показва, че се справям добре, за да ме сложат там. Разбира се, че съм наясно с това, но тук съм щастлив", заяви ирландецът. През миналия сезон той изведе Ференцварош до унгарската титла, а след това бе на крачка от това да се класира за Шампионската лига, където в крайна сметка загубиха с 5:4 от Карабах в плейофния кръг. Преди това той изведе Макаби Тел Авив до титлата в израелската Премиер лига през 2023-24 г. по време на противоречивия си престой в Израел. Ференцварош в момента е трети в унгарската първа лига, на четири точки от първото място. Отборът е непобеден след седем мача в Лига Европа и заема седмо място.

45-годишният футболист прекара два периода в Тотнъм по време на своята успешна кариера, отбелязвайки 122 гола и помагайки на отбора от Висшата лига да спечели Купата на лигата през 2007 г. Две от тези години той прекара в компанията на Димитър Бербатов, с когото изградиха паметно сътрудничество на терена. Наследството на Кийн и Бербатов в Тотнъм остава в сърцата на феновете, като дуото донесе общо 91 гола във всички турнири през двата си сезона заедно. Разбирателството, креативността и взаимното уважение на терена ги превърнаха в едно от най-силните нападателни оръжия във Висшата лига по това време.

Дария Александрова
