Треньорът на Тотнъм май е фен на Арсенал (СНИМКА)

Треньорът на Тотнъм Томас Франк не е сред любимците на феновете на „шпорите“. Слабите резултати от началото на сезона, както и непривлекателната игра, са основната причина той да не се харесва на почитателите на клуба. Но в сряда, на 7 януари, датчанинът им даде още един повод. И то много основателен. Преди мача с Борнемут, от 21-вия кръг на Висшата лига, Франк излезе на стадиона с чаша с логото на Арсенал.

Томас Франк: „Нима някой наистина мисли, че съм го направил нарочно?“

Освен че загуби срещата с 2:3, треньорът на Тотнъм Томас Франк има още за какво да се притеснява. Той допълнително разочарова феновете на „шпорите“ като преди мача се появи с чаша за кафе с логото на градския съперник Арсенал. Разбира се, датчанинът пледира невинен, но това няма да го измъкне от неловката ситуация. Ето какво каза той: „Със сигурност не съм я видял. Ясно е, че не печелим всеки мач, така че от моя страна би било много глупаво да взема чаша с логото на Арсенал. Нима някой наистина мисли, че съм го направил нарочно? Това се случи с всички членове на щаба.

Thomas Frank before Tottenham’s match against Bournemouth.



What’s that in his hands?…👀 pic.twitter.com/sLovQ0hcEo — ESPN UK (@ESPNUK) January 7, 2026

„Никога не бих направил такова нещо умишлено“

Арсенал е бил в същата съблекалня в предишния кръг. Напълно нормално е някой да е взел чаша и да ми е дал еспресо, което пия преди всеки мач. Смятам, че е доста тъжно, че във футболния свят се налага да ми задавате подобни въпроси. Ако се тревожим за това, че съм взел чаша с логото на друг клуб, определено не се движим в правилната посока. Никога не бих направил такова нещо умишлено, би било крайно глупаво“. В момента Тотнъм е на 14-то място във Висшата лига, като е спечелил 27 точки от 21 мача – 7 победи, 6 равенства и 8 загуби.

