В Лондон искат Шаби Алонсо, но той гледа към друг клуб от Висшата лига

През последните седмици ситуацията в Лондон е изключително турбулентна. Още в първия ден от новата година Челси уволни треньора си Енцо Мареска, а сега от Тотнъм обмислят да последват примера. Бъдещето на Томас Франк в северната част на града е несигурно. Датчанинът беше силно освиркван от публиката при разочароващата загуба на "шпорите" от Уест Хям миналата събота. Някои фенове на Тотнъм на южната трибуна дори посочиха Франк и призоваха за уволнението му.

Тотнъм следи един от най-добрите свободни треньори

Датчанинът е под натиск да промени съдбата на "шпорите", но времето му изтича, тъй като в Тотнъм вече мислят за негов заместник, а много от по-атрактивните варианти няма да са на разположение до лятото. Говори се, че лондончани са се насочили към Шаби Алонсо, който отскоро е безработен. Бившият халф на Ливърпул подаде оставка като треньор на Реал Мадрид след загубата с 2:3 от Барселона за Суперкупата на Испания миналата седмица. Според The Times Алонсо е заинтересован от преминаване във Висшата лига.

Алонсо няма намерение да започва нова работа веднага

Според информацията, обаче, 44-годишният треньор иска почивка и ще разгледа всички оферти от юни. Въпреки че Тотнъм може да предложи на Алонсо проект, в който да се впусне с цялото си сърце, всяка сделка ще бъде трудна за договаряне, докато Ливърпул не реши бъдещето на Арне Слот. Неотдавна нидерландецът беше на ръба на уволнението на "Анфийлд", но изглежда, че засега е преодолял бурята. Ако мърсисайдци се разделят със Слот, името на Алонсо естествено ще бъде хвърлено в шапката.

В интервю за talkSPORT през януари 2018 г. Алонсо насочи погледа си към поста на "Анфийлд". На въпроса дали някога е мечтал да поеме Ливърпул, той отговори: "Да, със сигурност. Мечтал съм за това, но първо трябва да се докажа и да се подготвя. Ако по някое време реша да опитам късмета си като мениджър, връзката ми, ангажираността ми, страстта ми към Ливърпул са все още там. Защо не? Ще видим дали пътищата ни ще се пресекат. Ливърпул все още е голяма част от живота ми и винаги ще бъде. Все още се чувствам много привързан към клуба, въпреки че не съм там, и все още го следя. Поддържам връзка с приятелите си в Ливърпул. Това не е обикновен клуб, той е много специален и важен за мен."

