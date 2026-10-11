Манчестър Юнайтед не е бил толкова слаб от 40 години насам, Карик е наранен от феновете на "Олд Трафорд"

Проблемите на "Олд Трафорд" продължават да се задълбочават. Манчестър Юнайтед изглеждаше на път да постигне едва втората си победа от началото на сезона във Висшата лига, след като Брайън Мбеумо даде аванс на тима срещу Тотнъм в 73-а минута. Малко по-късно шансовете на "червените дяволи" станаха още по-големите, след като "шпорите" останаха с човек по-малко на терена. Резервата Родриго Бентанкур беше изгонен с директен червен картон, след като удари с глава Люк Шоу. Но вместо да се възползва от предимството, за да си осигури победата, Юнайтед успя да подари на Доминик Соланке изравнителен гол в 92-рата минута.

Най-слабият старт на Ман Юнайтед от 1986 година насам

Това е вторият път през този сезон, в който отборът на Майкъл Карик губи точки, след като допуска гол в добавеното време, а също и вторият път, в който не успява да победи отбор с 10 души на терена, след загубата от Манчестър Сити миналия месец. По този начин Юнайтед има едва шест пункта от шест мача и се намира на 12-а позиция във временното класиране. С една победа, три равенства и две загуби "червените дяволи" записаха имената си в историята по негативен начин.

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Карик е "наранен" от освиркванията на "Олд Трафорд"

Броят от шест точки на Юнайтед е най-ниският резултат след шест мача през последните 40 години или от 1986 година насам. По време на мача и след финалния сигнал на "Олд Трафорд" се чуваха освирквания, а Карик заяви след това, че реакцията на домакинските фенове е била трудна за понасяне. Специалистът заяви, че се чувства наранен от виковете на феновете. На пресконференцията след мача той призна:

"Очевидно боли, знаете ли, боли много. Не е приятно да преживяваш това, но понякога трябва да го преживееш. Така стоят нещата. Вече на няколко пъти, разбира се, по различен начин, това са два много късни гола срещу нас, които на практика ни лишиха от две победи. Трябва да се справяме по-добре с довършването на мачовете, това е сигурно, след като си осигурим добра позиция. Със сигурност трябва да се подобрим в това отношение."

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