10 от Тотнъм пречупиха Манчестър Юнайтед в края, но и това не стигна за първа победа

Отборите на Манчестър Юнайтед и Тотнъм не излъчиха победител при срещата си на "Олд Трафорд". Двата тима завършиха наравно 1:1 в мач от шестия кръг на английската Висша лига. "Шпорите" бяха по-активни през целия двубой, но така и не успяха да реализират възможностите си до последния момент. Юнайтед пък удари при едно от малкото си положения през второто полувреме. В 77-а минута Тотнъм остана с човек по-малко на терена след сериозно напрежение между група играчи. Въпреки численото си предимство, домакините допуснаха гол в добавеното време.

Без победител между Манчестър Юнайтед и Тотнъм

Двубоят започна на високи обороти от самото начало. Първи футболистите на Тотнъм погледнаха към съперниковата врата, когато Лукас Бергвал се оказа очи в очи със Сене Ламенс, но не успя да намери целта. Първото полувреме премина без сериозни опасности пред двамата вратари. "Шпорите" бяха по-активни, като отправиха седем удара, но нито един не представляваше реална заплаха. "Червените дяволи" пък имаха само един опит. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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"Червените дяволи" започнаха по-активно втората част. Последва добра атака на лондончани, при която Савио стреля, а само намесата на Люк Шоу на голлинията спаси домакините. Малко след това удари на Доминик Соланке и Маркос Сенеси преминаха близо до целта. Поредно разбъркване пред наказателното поле Юнайтед прати кълбото в краката на Савио, но шпагат на Коби Мейно предотврати попадението. Въпреки по-активната игра на Тотнъм, Манчестър Юнайтед излезе напред в резултата. Това се случи в 73-ата минута, когато Матеус Куня намери Брайън Мбемо в наказателното поле, а той не пропусна да даде аванс на своя тим.

Червен картон за играч на Тотнъм

Малко след това "шпорите" останаха с човек по-малко на терена. Родриго Бентанкур бе изгонен с директен червен картон, след като удари Шоу с глава след спречкване между двамата, породено от нарушение. Въпреки численото си предимство, футболистите на Юнайтед не успяха да се възползват добре, а вместо това допуснаха и гол във вратата си. В добавеното време на срещата Тотнъм стигна до заслужен гол чрез Доминик Соланке.

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