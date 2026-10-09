Сър Алекс Фъргюсън го обяви за най-доброто си попълнение, а той допусна само 1 грешка за 10 години

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Много често във футбола дори някои от най-добрите играчи остават недооценени от широката публика. Но има случаи, в които това не е от никакво значение за тях. Защото са получили признание от големите фигури в играта. И това е напълно достатъчно. Всеки би предпочел признанието на сър Алекс Фъргюсън пред това на който и да е обикновен фен. Било то и на Манчестър Юнайтед. Именно това получава Денис Ъруин. Най-доброто попълнение на сър Алекс.

Денис Ъруин привлича вниманието на Ман Юнайтед

Денис Ъруин е роден на 31 октомври 1965 г. в Корк, Ирландия. В професионалния футбол влиза когато е на 18 години. През 1983 г. той преминава от отбора до 18 години до мъжкия тим на Лийдс Юнайтед. За йоркширци левият бек играе 3 години, като не записва много минути. Преминава със свободен трансфер в Олдхам Атлетик, където се развива и привлича вниманието на не кой да е, а на Манчестър Юнайтед и самия сър Алекс Фъргюсън.

Ъруин е стълб в отбора на сър Алекс

Така, през 1990 г., когато е на 25 години, Денис Ъруин сбъдва мечтата на много футболисти по света и подписва с Манчестър Юнайтед. А трансферната сума, която "червените дяволи" плащат на Олдхам за него се равнява на едва 700 000 евро. Ъруин бързо се установява като един от основните играчи на "Олд Трафорд". Той е основна фигура във възраждането, което отборът преживява през 90-те години на ХХ век. Освен че внася стабилност в защитата, той има и способността да вкарва голове и то нерядко. Нещо, което е неестествено за защитник по онова време.

Денис Ъруин има впечатляваща статистика на "Олд Трафорд"

Кариерата на Денис Ъруин в Манчестър Юнайтед е повече от впечатляваща. Ирландецът записва 529 мача, в които вкарва 33 гола и дава 28 асистенции. За всички тези срещи той има на сметката си едва 32 жълти картона и нито един директен червен картон. Единственият път, когато Ъруин е изгонен от терена, той получава втори жълт картон. За "червените дяволи" левият бек играе до 2002 г., когтао преминава в Уулвърхямптън Уондърърс със свободен трансфер. За "вълците" играе още 2 години, след което слага край на кариерата си.

Ъруин е носител на требъл с Манчестър Юнайтед

С Манчестър Юнайтед Денис Ъруин печели и множество трофеи. Той е част от знаменития отбор на "червените дяволи", който печели първият в историята требъл, спечелен от английски отбор. През 1999 г. той става шампион на Висшата лига, триумфира в ФА Къп и вдига над главата си Шампионската лига. Освен това, Ъруин печели още 6 шампионски титли на Англия, 2 пъти ФА Къп, 4 пъту Къмюнити Шийлд и по веднъж Суперкупата на Европа, Купата на лигата, Интерконтиненталната купа и Купата на европейските шампиони.

"Една грешка за десет години не е чак толкова зле!"

Но едно от най-големите му признания идва от самия сър Алекс Фъргюсън. През сезон 1995/96 Манчестър Юнайтед гостува на Арсенал. До самия край срещата върви при равен резултат 0:0. Но в последните минути Денис Ъруин връща грешно топката назад. Нападателят на "топчиите" Денис Беркамп я взима и вкарва. А "червените дяволи" губят с 0:1 на "Хайбъри". След мача журналистите питат сър Алекс дали не е разочарован от грешката на Ъруин. Нетипично за него, великият шотландец казва: "Е, една грешка за десет години не е чак толкова зле!"

Признанието на сър Алекс Фъргюсън

Освен това, по-късно Фъргюсън нарича Денис Ърун "моето най-добро попълнение паунд за паунд". Тоест, качеството, което защитникът носи, отнесено към парите, платени за него. Онези нищо и никакви 700 000 евро или 650 000 паунда. Заедно с тази титла, Ъруин носи и тази на "единственият сигурен играч" в иделната единайсеторка на сър Алекс Фъргюсън. Та дори и да не е признат от толкова много хора, колкото някои други футболисти, Денис Ъруин има за себе си едно от най-големите признания. Това на великият сър Алекс Фъргюсън. И никой не може да му го отнеме.

Автор: Николай Илиев

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