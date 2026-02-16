Мо Салах все по-близо до изхода на "Анфийлд" - Ливърпул го продава за символична цена в Саудитска Арабия?

Мохамед Салах изглежда е по-близо от всякога до напускане на Ливърпул. Откакто звездата на мърсисайдци влезе в конфликт с мениджъра на отбора Арне Слот през декември, се носят слухове, че крилото ще напусне клуба. През последните години имаше няколко случая, в които изглеждаше, че Салах може да сложи край на легендарния си престой на "Анфийлд", като мнозина смятаха, че той може да напусне миналото лято, но той подписа нов двугодишен договор през април. Преди това Салах беше силно свързван с преминаване в Саудитската Арабия, като Ал Итихад направи оферта от 150 милиона паунда за неговите услуги през 2023 г. Египтянинът обаче остана верен на любимия клуб.

Мохамед Салах може да напусне Ливърпул това лято

Но изглежда, че напускането на Салах може да е по-близо от всякога, тъй като според медиите на Острова агентът на футболиста води преговори, за да му осигури трансфер това лято. Отдавна е известно, че клубове от Саудитската висша лига правят отчаяни опити да добавят египтянина в редиците си. Но миналата година излезе информация, че Салах е напълно против идеята, тъй като иска да остане в европейски отбор от най-високо ниво в обозримо бъдеще, което го е довело до подписване на нов договор с Ливърпул.

Сега обаче изглежда, че саудитската лига най-накрая може да постигне целта си, тъй като френското издание FootMercato разкри, че Салах е казал на представителите си да продължат преговорите за трансфер в Ал Итихад през лятото. В информацията се твърди, че той вече е много по-отворен към преминаване в Саудитска Арабия и този трансфер би задоволил всички страни, като Салах ще получи добра заплата, а Ливърпул ще получи трансферна сума. Междувременно този трансфер не би могъл да бъде по-перфектен за Ал Итихад, който през януари загуби и двете си големи звезди - Карим Бензема, който премина в Ал Хилал, и Н'Голо Канте, който беше продаден на Фенербахче.

Ливърпул обяви цената на Мо Салах преди летния трансферен прозорец

Тъй като договорът на Салах изтича през 2027 г. и по-нататъшно удължаване на договора му е почти сигурно, че няма да се състои, Ливърпул не може да очаква подобна оферта от Ал Итихад като тази отпреди три години на стойност 150 млн. паунда. Вместо това, Caught Offside твърди, че действащият шампион би бил готов да приеме оферта от едва 30 млн. евро (26 млн. паунда) за 33-годишния играч през лятото. В информацията се твърди още, че Ливърпул няма да попречи на трансфера и се надява да спечели от Салах, докато той все още има някаква стойност.

