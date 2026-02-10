Арне Слот определи настоящия сезон с Ливърпул за най-трудния в кариерата си

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че този сезон е най-трудният, който е имал като треньор, и че отборът му „не се представя според стандартите на Ливърпул“. Загубата от Манчестър Сити в неделя оставя шампионите на Висшата лига на шесто място в класирането – на четири точки зад петия Челси. Ливърпул е с равен брой точки със седмия в класирането Брентфорд и щеше да падне под „пчелите“ по голова разлика, ако третият гол на Раян Черки за Сити в края на мача не беше отменен.

Слот и неговите футболисти се представят под стандартите за клуб като Ливърпул

Слот замени Юрген Клоп като мениджър на „червените“ през юни 2024 г. и доведе клуба до рекордния 20-ти титла в първенството в първия си сезон начело. Отборът изпитва затруднения през този сезон, въпреки че през лятото похарчи почти 450 милиона паунда за нови попълнения, включително британския рекорд от 125 милиона паунда за Александър Исак. Ливърпул има 11 победи, 6 равенства и 8 загуби в лигата досега през 2025-26.

Още: Легенда на Ливърпул отписа мърсисайдци от битката за класиране за Шампионска лига

На въпроса на BBC Sport дали това е най-трудният сезон, който е имал, Слот отговори: "Определено. Всички други сезони, в които съм бил треньор, имаше само положителни моменти. Не мисля, че някога съм губил два мача поред досега. За мен това е изключение, не съм свикнал с това. Не мисля, че се чувстваме така, сякаш сме загубили само два от последните си 17 мача. Равенството се усеща като загуба. Играчите знаят какво означава Ливърпул и ние не се представяме според стандартите на клуба", каза още Слот.

Още: Ливърпул договори нов централен бранител за 60 милиона паунда

"There's still the possibility we could do something special this season as well"



Arne Slot says it could not be seen as an acceptable season if Liverpool fail to qualify for the Champions League 🎙️ pic.twitter.com/MeHX34tPSV — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 10, 2026