Спорт:

Рекордът се клати: легенда на Висшата лига изравни невъзможно постижение

12 февруари 2026, 11:57 часа 287 прочитания 0 коментара
Рекордът се клати: легенда на Висшата лига изравни невъзможно постижение

Във Висшата лига има много рекорди, но някои със сигурност изпъкват над другите. Такъв е и този на Гарет Бари от 2018 г. Тогава англичанинът стана футболистът с най-много мачове в историята на Висшата лига – 653. Но както рекордът изглеждаше невъзможен за подобряване, така един играч го изравни. Естествено, става въпрос за Джеймс Милнър. Вече 40-годишният халф влезе в игра за неговия Брайтън вчера, на 11 февруари, и записа своя мач номер 653 във Висшата лига.

Джеймс Милнър изравни рекорда на Гарет Бари на 40 години и 38 дни

Срещата беше от 26-тия кръг на английския елит, а „чайките“ загубиха гостуването си на Астън Вила с 0:1. Джеймс Милнър влезе от резервната скамейка в 22-рата минута на мястото на Карлес Балеба. Младокът си изкара жълт картон още във втората минута на мача и си личеше, че е нервен на терена. Това наложи тактическата промяна и на 40 години и 38 дни Милнър изравни рекорда на Гарет Бари за най-много мачове във Висшата лига.

Още: Арне Слот намекна кога би подал оставка в Ливърпул, но и даде нов странен пример с Клоп

Джеймс Милнър

Във Висшата лига Милнър и изиграл най-много мачове за Ливърпул – 230

Джеймс Милнър е играл в едни от най-знаковите отбори в елита на Англия. Той е юноша на Лийдс, като има 48 мача за първия отбор на йоркширци. За Нюкасъл изигра 94 срещи, за Астън Вила – 100. За Манчестър Сити игра 147 мача, а най-много срещи записа за Ливърпул – 230. До момента има 33 участия на сметката си с Брайтън. Освен многобройните мачове, Джеймс Милнър има и много трофеи. Той печели 3 пъти Висшата лига, 2 пъти ФА Къп, 2 пъти Купата на лигата, 2 пъти Къмюнити шийлд, 1 път Шампионска лига, 1 път Суперкупа на Европа и 1 път Световно клубно първенство.

Още: Падна поредната треньорска глава в един от грандовете в английската Висша лига

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Манчестър Сити Нюкасъл Астън Вила Ливърпул Висша лига Лийдс Джеймс Милнър Брайтън
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес