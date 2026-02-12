Рекордът се клати: легенда на Висшата лига изравни невъзможно постижение

Във Висшата лига има много рекорди, но някои със сигурност изпъкват над другите. Такъв е и този на Гарет Бари от 2018 г. Тогава англичанинът стана футболистът с най-много мачове в историята на Висшата лига – 653. Но както рекордът изглеждаше невъзможен за подобряване, така един играч го изравни. Естествено, става въпрос за Джеймс Милнър. Вече 40-годишният халф влезе в игра за неговия Брайтън вчера, на 11 февруари, и записа своя мач номер 653 във Висшата лига.

Джеймс Милнър изравни рекорда на Гарет Бари на 40 години и 38 дни

Срещата беше от 26-тия кръг на английския елит, а „чайките“ загубиха гостуването си на Астън Вила с 0:1. Джеймс Милнър влезе от резервната скамейка в 22-рата минута на мястото на Карлес Балеба. Младокът си изкара жълт картон още във втората минута на мача и си личеше, че е нервен на терена. Това наложи тактическата промяна и на 40 години и 38 дни Милнър изравни рекорда на Гарет Бари за най-много мачове във Висшата лига.

Още: Арне Слот намекна кога би подал оставка в Ливърпул, но и даде нов странен пример с Клоп

Във Висшата лига Милнър и изиграл най-много мачове за Ливърпул – 230

Джеймс Милнър е играл в едни от най-знаковите отбори в елита на Англия. Той е юноша на Лийдс, като има 48 мача за първия отбор на йоркширци. За Нюкасъл изигра 94 срещи, за Астън Вила – 100. За Манчестър Сити игра 147 мача, а най-много срещи записа за Ливърпул – 230. До момента има 33 участия на сметката си с Брайтън. Освен многобройните мачове, Джеймс Милнър има и много трофеи. Той печели 3 пъти Висшата лига, 2 пъти ФА Къп, 2 пъти Купата на лигата, 2 пъти Къмюнити шийлд, 1 път Шампионска лига, 1 път Суперкупа на Европа и 1 път Световно клубно първенство.

Още: Падна поредната треньорска глава в един от грандовете в английската Висша лига