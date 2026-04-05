Напрежение в Барселона след успеха срещу Атлетико Мадрид

05 април 2026, 12:23 часа 7062 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Напрежение в Барселона след успеха срещу Атлетико Мадрид

Двубоят между Атлетико Мадрид и Барселона се превърна в истинско зрелище, но един момент след последния съдийски сигнал прикова вниманието. Въпреки че каталунците стигнаха до победа с 2:1 като гости и се приближиха сериозно до титлата в Ла Лига, младият талант Ламин Ямал напусна терена видимо раздразнен.

Неизвестен катализатор на напрежението

Още в края на срещата се забеляза напрежение в испанския национал. При победния гол на Роберт Левандовски в 87-ата минута Ямал не показа никаква радост. Камерите уловиха как неговият съотборник Пау Кубарси се опитва да го успокои, но без особен успех.

Ламин Ямал

След последния съдийски сигнал старши треньорът Ханзи Флик се опита да поздрави младия играч, но реакцията му го изненада. По-късно на пресконференцията  специалистът коментира ситуацията, опитвайки се да омекоти напрежението: “Мисля, че... не знам точно какво е, но в крайна сметка, както казах и преди, имаше много емоция в мача. Искам да кажа, че Ламин опита всичко, за да отбележи втория гол. Това е перфектно, това е страхотно. И, разбира се, не всичко беше идеално, но той опита всичко. Когато получи топката, винаги е на разположение и това е добра ситуация. За мен нещата стоят по този начин.”

Въпреки видимото раздразнение на крилото, в щаба на Барселона остават спокойни. Флик изрази увереност, че емоциите ще отшумят бързо и Ямал ще бъде напълно готов за следващите предизвикателства, особено с оглед на предстоящия важен мач в Шампионската лига.

Жанина Колева
Жанина Колева Отговорен редактор
Барселона Атлетико Мадрид Ханзи Флик Ламин Ямал
