Огромен проблем за Сантос: Неймар е аут до края на годината и няма да може да помогне в битката за оцеляване

Бразилската футболна звезда Неймар няма да играе за клубния си отбор Сантос до края на календарната 2025 година, съобщи местното издание Globo. 33-годишният нападател е получил травма в лявото коляно и се очаква да пропусне остатъка от кампанията в бразилския шампионат и оставащите три срещи на тима в борбата за оцеляване – срещу Спорт Ресифе, Жувентуде и Крузейро.

Сантос се бори със зъби и нокти за спасението си

🗓️ 1429 days injured

❌ 265 games missed

🩼 45 different injuries since 2013/14



Luck is not on Neymar Jr.'s side 😢 pic.twitter.com/1M3foNIgk9 — OneFootball (@OneFootball) November 25, 2025

„Черно-белите“ от Сао Пауло са в зоната на изпадащите, като заемат 17-ата позиция с 38 точки от 35 мача, на точка от спасителната зона.

Откакто се завърна на стадион „Урбано Калдейра“, Неймар постоянно страда от контузии и е пропуснал 20 мача от януари насам. В 25-те си участия за клуба, чийто юноша е, той има 7 гола и 3 асистенции.

Футболният сезон в елитната дивизия на страната завършва на 7 декември, когато Сантос е домакин на третия в класирането Крузейро.

