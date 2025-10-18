Ще си търси ли Неймар нов отбор: Сантош прекратява преговорите за нов договор

Неймар се завърна в родния си клуб Сантош в Бразилия през 2025 г. след кратък престой в Ал Хилал в Саудитска Арабия. Там той изигра само 3 мача, в които вкара един гол. Въпреки че започна по прекрасен начин след завръщането си в Бразилия, Неймар загуби форма в момента, в който го настигнаха контузиите. Това сякаш е и най-големият проблем в кариерата му.

Физическата форма на Неймар е накарала Сантош да спре преговорите

Именно съмненията около формата на бразилската суперзвезда са причината от Сантош да прекратят преговорите за нов договор. Контузия в дясното подколенно сухожилие извади Неймар от игра през по-голямата част от този сезон. Той не играе от 19 септември и очакванията са да му отнеме още повече време, за да се възстанови напълно. Настоящият договор на крилото изтича през декември и въпреки добрите му отношения с ръководството на Сантош, от клуба спират преговорите за договор поне докато се изясни физическата форма на футболиста.

Неймар започна добре в Сантош, но контузиите го спряха

Откакто се завърна в Бразилия Неймар изигра 21 мача, в които отбеляза 8 гола и записа три асистенции. Дори едно от попаденията на крилото беше директно от корнер, с което той спечели на своя страна феновете. Неймар не впечатляваше само с голове – неговите цялостни представяния на терена изглеждаха обещаващи и даваха надежда за нов пик във формата му. Но контузиите отново го спряха по пътя към върха. От Сантош подчертават, че ще прегледат обстойно всички фактори и след това ще решат дали да подновят преговорите. Сега отборът е изцяло фокусиран върху представянето си в бразилската Серия А.

