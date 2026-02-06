Любопитно:

Разкриха откупната клауза на 41-годишния Кристиано Роналдо - трудно ще бъде откупен от друг клуб

06 февруари 2026, 9:50 часа 314 прочитания 0 коментара
Разкриха откупната клауза на 41-годишния Кристиано Роналдо - трудно ще бъде откупен от друг клуб

Спекулациите около бъдещето на 5-кратния носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо продължават да нарастват, като според последните информации португалецът е информирал отговорните фактори в саудитския футбол, че сериозно обмисля да напусне. Трансферното гуру Фабрицио Романо цитира и информация на CBS, която разкрива откупната клауза, заложена в договора на португалеца. А сумата не изглежда никак малка на неговата възраст, като изглежда, че малко клубове биха си позволили да я заплатят.

Роналдо струва десетки милиони дори и в края на кариерата си

Преди дни Кристиано Роналдо навърши 41 години, и макар да не е конкретизирал кога възнамерява да се оттегли от футбола, то по всяка вероятност кариерата му е към своя край. Роналдо ще опита за един последен път да спечели световната титла с Португалия на предстоящия Мондиал 2026, а след това вероятно ще продължи на клубно ниво за поне още един сезон, в който да опита да повали границата от 1000 гола. Дали обаче това ще се случи с екипа на Ал Насър?

Кристиано Роналдо

Откупната клауза, заложена в договора на Роналдо, се равнява на 50 милиона евро. Това е близо четири пъти по-висока цена от тази, на която го оценява специализираният портал Transfermarkt. В спортно-техническо отношение едва ли са много клубовете, които биха направили подобна инвестиция, но пък Роналдо може да се окаже добър трансфер от маркетингова гледна точка. Именно с тази цел той бе привлечен в Ал Насър, но търканията между него и саудитския футбол в последните дни може да доведе до преждевременна раздяла.

По-рано португалски източник разкри и за тайна клауза в договора на Роналдо, с която може да излезе през "задния вход" в Ал Насър.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Кристиано Роналдо Ал Насър
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес