03 февруари 2026, 11:27 часа 288 прочитания 0 коментара
Разкриха тайна клауза, която оставя „вратичка“ на Кристиано за нова посока във футбола

Кризата около Кристиано Роналдо в саудитския футбол продължава да расте. Португалската суперзвезда не взе участие в последния мач на отбора си в знак на протест срещу управлението на лигата и отношението към неговия Ал Насър. Отсъствието му не беше случайно, а част от по-широка битка, която нападателят води срещу Публичния инвестиционен фонд.

Сагата около Роналдо се задълбочава: клауза в договора му позволява да напусне още през юни

На фона на отказа му да играе и недоволството му от липсата на инвестиции в Ал Насър в сравнение с конкурента Ал Хилал, се разкри важен детайл, който може да доведе до промени в цялостната картина. Според главния редактор на португалския вестник Record, в договора на Роналдо съществува клауза, която му позволява да напусне арабския тим още през юни 2026 г., независимо от това, че контрактът му е до 2027 г. Досега се смяташе, че португалецът е обвързан с Ал Насър до края на договора си без възможност за маневриране.

Според Record, клаузата дава на Роналдо изход и свобода за избор на нов тим още това лято. Към него вече има сериозен интерес от клубове както в Европа, така и в Северна Америка. За саудитската лига обаче това ще се окаже сериозна заплаха, тъй като Кристиано Ронлдо е лицето на целия проект – след неговото пристигане в лигата, тя придоби глобален интерес и привлече вълна от звезди.

Моментът на публикацията не е случаен. Роналдо е в разгара на конфликт със системата, тъй като чувства професионално и финансово ощетяване, което се проявява в явните разлики в инвестициите между Ал Насър и останалите тимове в лигата и най-вече от възможността на Ал Хилал да се подсили с играчи от ранга на Карим Бензема. За него това е „червена линия”, която нарушава честната конкуренция, което води до неговия отказ да играе.

Към сагата важен факт е, че самият Роналдо е ключов инвеститор в медийната група Cofina, която притежава вестник Record. Това показва, че публикацията не е просто слух, а добре премерен ход, целящ да окаже натиск върху хората, взимащи решения в Саудитска Арабия. Кристиано Роналдо дава ясен знак, че ако исканията му не бъдат изпълнени, той ще напусне арабската лига.

Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Кристиано Роналдо Ал Насър
