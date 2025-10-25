Спорна дузпа, много нерви и контузии: Миналогодишните претенденти за титлата в Италия спретнаха страхотно шоу

Наполи се завърна на върха в италианското първенство след победа с 3:1 в горещо дерби с Интер Милано, възползвайки се от доста спорна дузпа, но пък загуби заради контузия белгийската си звезда Кевин де Бройне. Интер, който до днес имаше седем поредни победи във всички турнири, остава 4-и с 15 точки и на 3 от днешния си съперник. През миналият сезон това беше битка за титлата и отново беше от решаващо значение за първото място тук, особено след равенството 2:2 на Милан с Пиза снощи.

Дербито на кръга в Италия завърши с нов лидер в класирането на Серия А

Наполи започна по-активно, като доминираше в началните минути, като дори Хакан Чалханоглу пазеше вратата на Интер, заставайки пред голлинията след изстрел на Бастони с глава. В 32-ата минута след сигнал на помощник-съдията главният Маурицио Мариани посочи дузпа, след като му беше казано, че Хенрих Мхитарян е извадил от равновесие Джовани Ди Лоренцо. Мхитарян се контузи в ситуацията и излезе от игра, а Кевин де Бройне вкара. Но при изпълнението се хвана за задната част на бедрото и също трябваше да напусне терена. Интер имаше огромна възможност да изравни след корнер, но Алесандро Бастони с глава стреля от пряк свободен удар в напречната греда, а Милинкович-Савич яростно скочи върху топката и предотврати добавка.

Девет минути след началото на второто полувреме Скот Мактоминей се отскубна от засадата и след пас на Леонардо Спинацола успя да вкара за 2:0. Интер обаче се върна в играта, след като системата ВАР видя високо вдигната ръка и спиране на топката от Алесандро Буонджорно. Хакан Чалханоглу вкара за 1:2. Напрежението се взриви със сбутване на страничната линия, предизвикано от Дъмфрис и пейката на Наполи, което доведе до някои груби жестове с ръце между Лаутаро Мартинес и Антонио Конте. Но Наполи отново удари от контраатака, след като отнеха топката , а Андре Франк Замбо Ангиса се втурна от центъра на терена, измъквайки се от Мануел Аканджи и Дъмфрис, за да прати покрай Зомер за крайното 3:1. / БТА

