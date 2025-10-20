Дузпа прати Милан на върха в Серия А! Недооценен в Реал Мадрид блесна и срещу Ювентус

Милан постигна изключително важна победа с 2:1 на „Сан Сиро“ срещу Фиорентина в двубой от седмия кръг на Серия А. Роби Госенс изведе "виолетовите" напред в резултата в 55-ата минута. Отговорът на "росонерите" дойде бързо. Рафа Леао възстанови паритета с шут от дистанция. В 86-ата минута португалското крило се разписа и от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Хименес. Така Милан събра 16 точки на първата позиция - 1 пред Интер, Наполи и Рома. „Ла Виола“ заема 18-ото място с три.

Комо подчини Ювентус

По-рано през деня Комо се наложи убедително над Ювентус с 2:0. Отборът на Сеск Фабрегас се изкачи в Топ 6 на класирането, а "бианконерите" допуснаха първа загуба в първенството. В герой за Комо се превърна недооцененият в Реал Мадрид Нико Пас, който блесна с гол и асистенция към Марк Оливер Кемпф. Аржентинецът вече има 4 попадения и 4 асистенции до момента през сезона.

Nico Paz in Serie A this season:



Seven games

Four goals

Four assists

Four MOTM



Magic from the 21 year old ⚡ pic.twitter.com/4p5CRzUSUI — B/R Football (@brfootball) October 19, 2025

Аталанта и Лацио пък завършиха при 0:0. Тимът от Бергамо продължава без загуба от началото на сезона, а сега влезе в серия от три поредни равенства, като заема осмо място във временното класиране с 11 точки. Лацио е 12-и с 8 пункта в актива си. Домакините от Аталанта имаха повече шансове за гол, особено през второто полувреме. В 50-ата минута Адемола Лукман стреля над вратата на гостите, а в 72-ата Никола Кръстович засече с глава топката след центриране от корнер, но удари греда. Давиде Дзапакоста също бе близо до попадение за домакините в 81-ата минута, но насочи топката право в левия страничен стълб на вратата на Лацио.

