Спорт:

Стивън Джерард може да се завърне край тъчлинията - поема бедстващ тим от Висшата лига

27 април 2026, 9:30 часа 442 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стивън Джерард може да се завърне край тъчлинията - поема бедстващ тим от Висшата лига

Легендата на Ливършул Стивън Джерард може да се завърне в английския футбол, след като беше поставен начело в списъка с кандидати за треньорски пост на тим от Висшата лига. Бившият халф е без работа, откакто напусна саудитския отбор Ал-Етифак през януари 2025 г., и оттогава редовно участва като коментатор в TNT Sports. Легендата на мърсисайдци бе сензационно свързван с временна треньорска роля на "Анфийлд" по време на трудностите на шампиона на Висшата лига през този сезон, но Арне Слот стабилизира отбора и слуховете оттогава утихнаха.

Стивън Джерард може да се завърне във футбола съвсем скоро

Джерард все пак не крие факта, че би бил готов да се върне в Ливърпул в каквато и да е роля, която би помогнала на бившия му отбор. Бившият капитан на Ливърпул не е бил мениджър в Англия, откакто беше уволнен от Астън Вила през октомври 2022 г., но може да се готви за изненадващо завръщане с отбора на Бърнли, който от другия сезон ще играе в Чемпиъншип. Тимът изпадна от Висшата лига под ръководството на Скот Паркър, а бъдещето на бившия халф на Тотнъм остава несигурно.

Стивън Джерард

Вече са проведени разговори относно бъдещето на Паркър на "Търф Мур", а според медиите на Острова Джерард е поставен начело в списъка с кандидати на Бърнли, ако отборът реши да направи промяна. Журналистът Алън Никсън твърди, че Джерард би се възползвал с радост от възможността да се върне на юг, но може да се сблъска с конкуренция за поста. Смята се, че Крейг Белами също е сред кандидатите, ако реши да напусне поста си като селекционер на Уелс, а името му се свързва още с преминаване в Селтик, след като Мартин О'Нийл напусне отбора в края на сезона.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че Джерард спечели титлата в шотландската Премиършип по време на престоя си начело на Рейнджърс, но напусна, за да поеме кормилото на "Вила Парк". Той изкара само 40 мача начело на тима, в които записа 19 загуби, 8 равенства и едва 13 победи. След като беше уволнен, той не скри съжалението си, че е напуснал шотландския гранд Рейнджърс, в който прекара три години, за да поеме Астън Вила. Поемането на Бърнли би било втори шанс за Джерард да се докаже на родна земя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова
Стивън Джерард Бърнли
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес