Шави се завръща край тъчлинията - поема национален отбор за старта на Мондиал 2026

Един от най-великите играчи може да се завърне във футбола, за да поеме национален отбор преди началото на Световното първенство по футбол. Става въпрос за бившия полузащитник и треньор на Барселона - Шави Ернандес. Испанецът, който се превърна в легенда на каталунците по време на 22-годишната си кариера, се насочи към треньорската професия, след като окачи бутонките. След като за първи път пое отбора през 2021 г., той доведе Барса до титлата в Ла Лига и даде шанс на 15-годишния Ламин Ямал да дебютира в първия тим, като същевременно подпомагаше развитието на млади таланти като Педри и Гави.

Спрягат Шави за поста на национален селекционер

Въпреки че спечели шампионата само във втория си сезон начело на отбора, след като завърши на второ място през следващата кампанията4, 46-годишният специалист беше уволнен през 2024 година и впоследствие заменен от настоящия наставник на Барса Ханзи Флик. Оттогава Шави е без работа, въпреки че бе свързван с треньорския пост в тим от Висшата лига, а самият той е разкривал, че иска да работи на Острова. Наскоро той даде интервю пред The Athletic, в което разкри, че най-много обича да гледа Ла лига и Висшата лига и би се завърнал край тъчлинията. Въпреки това, шампионът с Испания от Мондиал 2010 може скоро да поеме национален отбор, а не клуб.

В Испания и Англия: Шави може да поеме Мароко

Сега испанското издание Marca съобщава, че Шави е считан за мечтания избор за нов национален селекционер на Мароко, като настоящият треньор Уалид Реграги се очаква да напусне поста си след загубата на финала на Купата на африканските нации срещу Сенегал през януари. Северноафриканската страна ще участва на Световното първенство през лятото, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Според Marca, мароканската федерация е убедена, че Шави е способен да поеме ролята в кратък срок, като отборът е в група с Бразилия, Шотландия и Хаити на турнира това лято.

Подобен ход все пак не е потвърден, имайки предвид, че Реграги все още не е напуснал поста си на национален селекционер на Мароко. Въпреки това The Athletic потвърди информацията на Marca, обявявайки, че Шави е в списъка с потенциални заместници на мароканския специалист. Очаква се в следващите дни да има развитие по въпроса, тъй като до старта на Мондиал 2026 остават по-малко от пет месеца. Преди дни пък друг участник на световното остана без треньор.