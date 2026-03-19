Спорт:

Тежки разгроми оформиха 1/4-финалите на Шампионска лига - ето кои отбори ще спорят за трофея

19 март 2026, 0:06 часа 1497 прочитания 0 коментара
Тежки разгроми в сряда вечер изясниха и последните отбори, които ще участват на 1/4-финалната фаза на Шампионска лига! Отборите на Барселона, Ливърпул и Байерн Мюнхен постигнаха много изразителни победи в своите реванши и си осигуриха класиране напред, а същото важи и за Атлетико Мадрид, който отстрани Тотнъм, след като свърши основната си работа още в първия мач на "Уанда Метрополитано". Тези четири отбора се присъединиха към Реал Мадрид, Спортинг Лисабон, ПСЖ и Арсенал, които си осигуриха място на четвъртфиналите още във вторник.

Барса, Ливърпул, Байерн и Атлетико също се класираха напред

Барселона прегази Нюкасъл със 7:2 на "Камп Ноу" и не остави съмнение, че заслужава повече да продължи напред, след като в първия мач едва се добраха до равенство 1:1. Този път атакуващото трио Ламин Ямал, Рафиня и Роберт Левандовски бе безпощадно, като наказа всяка една от грешките на Нюкасъл, а "свраките" буквално капитулираха през втората част, след като на почивката едва не се прибраха при резултат 2:2 (четете подробности в линка по-горе).

Ливърпул

Ливърпул също бе в неблагоприятна позиция, след като загуби от Галатасарай с 0:1 в Истанбул, но бе безкомпромисен на "Анфийлд" и победи с 4:0. Доминик Собослай откри резултата, а после и спечели дузпа за отбора си, но Мохамед Салах не успя да вкара. През втората част обаче мърсисайдци се развихриха и отбелязаха няколко гола, за да компенсират пропуските през първото полувреме, а освен това бе отменен и гол на домакините.

Байерн Мюнхен не остави шансове на Аталанта и го победи с 4:1 като домакин на "Алианц Арена", като Хари Кейн се отчете с два гола, а по едно попадение добавиха Ленарт Карл и Луис Диас. Така общият резултат от двата мача стана 10:2. А Атлетико Мадрид и Тотнъм завършиха при резултат 3:2 в полза на "шпорите" в Лондон, но "дюшекчиите" продължават напред с общ резултат 5:3. Ето и как изглеждат 1/4-финалните двойки в Шампионска лига:

1/4-финали в Шампионска лига 2025/26

  • Реал Мадрид - Байерн Мюнхен
  • Спортинг Лисабон - Арсенал
  • Барселона - Атлетико Мадрид
  • ПСЖ - Ливърпул

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Барселона Атлетико Мадрид Шампионска лига Ливърпул
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес