Тежки разгроми оформиха 1/4-финалите на Шампионска лига - ето кои отбори ще спорят за трофея

Тежки разгроми в сряда вечер изясниха и последните отбори, които ще участват на 1/4-финалната фаза на Шампионска лига! Отборите на Барселона, Ливърпул и Байерн Мюнхен постигнаха много изразителни победи в своите реванши и си осигуриха класиране напред, а същото важи и за Атлетико Мадрид, който отстрани Тотнъм, след като свърши основната си работа още в първия мач на "Уанда Метрополитано". Тези четири отбора се присъединиха към Реал Мадрид, Спортинг Лисабон, ПСЖ и Арсенал, които си осигуриха място на четвъртфиналите още във вторник.

Барселона прегази Нюкасъл със 7:2 на "Камп Ноу" и не остави съмнение, че заслужава повече да продължи напред, след като в първия мач едва се добраха до равенство 1:1. Този път атакуващото трио Ламин Ямал, Рафиня и Роберт Левандовски бе безпощадно, като наказа всяка една от грешките на Нюкасъл, а "свраките" буквално капитулираха през втората част, след като на почивката едва не се прибраха при резултат 2:2 (четете подробности в линка по-горе).

Ливърпул също бе в неблагоприятна позиция, след като загуби от Галатасарай с 0:1 в Истанбул, но бе безкомпромисен на "Анфийлд" и победи с 4:0. Доминик Собослай откри резултата, а после и спечели дузпа за отбора си, но Мохамед Салах не успя да вкара. През втората част обаче мърсисайдци се развихриха и отбелязаха няколко гола, за да компенсират пропуските през първото полувреме, а освен това бе отменен и гол на домакините.

Байерн Мюнхен не остави шансове на Аталанта и го победи с 4:1 като домакин на "Алианц Арена", като Хари Кейн се отчете с два гола, а по едно попадение добавиха Ленарт Карл и Луис Диас. Така общият резултат от двата мача стана 10:2. А Атлетико Мадрид и Тотнъм завършиха при резултат 3:2 в полза на "шпорите" в Лондон, но "дюшекчиите" продължават напред с общ резултат 5:3. Ето и как изглеждат 1/4-финалните двойки в Шампионска лига:

1/4-финали в Шампионска лига 2025/26

Реал Мадрид - Байерн Мюнхен

Спортинг Лисабон - Арсенал

Барселона - Атлетико Мадрид

ПСЖ - Ливърпул

