Ако се класира напред в Шампионска лига, Ливърпул може да има сериозен проблем

Ливърпул е изправен пред много сериозно изпитание в Шампионска лига. Днес, на 18 март, ще се изиграят последните реванши от 1/8-финалите на турнира, като един от тях е именно между „червените“ и Галатасарай. В първия мач турският гранд победи с 1:0. Но не само резултатът трябва да притеснява Ливърпул в този мач. Ако успеят да обърнат общия резултат, „червените“ трябва да внимават с жълтите картони, тъй като трима играчи са застрашени от наказание.

Ван Дайк, Гравенберх и Джоунс са пред наказание

Ливърпул ще приеме Галатасарай днес, на 18 март, от 22 ч. българско време на митичния „Анфийлд“. Виждали сме обрати и след по-голямо изоставане от мърсисайдци, но при този усложнението няма да е само в резултата. Трима играчи на „червените“ са на един жълт картон от наказание за евентуалния първи 1/4-финален мач на Ливърпул. Това са капитанът Върджил ван Дайк и халфовете Райън Гравенберх и Къртис Джоунс. И тримата са си изкарали по два жълти картона, което ги оставя на едно официално предупреждение от наказание.

Още: Легенда на Ливърпул разкости Арне Слот

Ако се класира, Ливърпул ще срещне ПСЖ на 1/4-финалите

Ако Ливърпул се класира на 1/4-финал ще гледаме повторение на тази фаза от миналата година, тъй като там го чака актуалният шампион ПСЖ. Парижани се класираха, след като размазаха Челси с общ резултат 8:2. Жълтите картони се нулират след изиграването на 1/4-финалните срещи, така че играчите на „червените“ трябва да са много внимателни. С по едно официално предупреждение в състава на Ливърпул са Доминик Собослай, Юго Екитике и Алексис мак Алистър.

Още: Агентът на Шаби Алонсо разкри дали испанецът ще се завърне на "Анфийлд" догодина