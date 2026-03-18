Ако се класира напред в Шампионска лига, Ливърпул може да има сериозен проблем

18 март 2026, 14:08 часа 1055 прочитания 0 коментара
Ливърпул е изправен пред много сериозно изпитание в Шампионска лига. Днес, на 18 март, ще се изиграят последните реванши от 1/8-финалите на турнира, като един от тях е именно между „червените“ и Галатасарай. В първия мач турският гранд победи с 1:0. Но не само резултатът трябва да притеснява Ливърпул в този мач. Ако успеят да обърнат общия резултат, „червените“ трябва да внимават с жълтите картони, тъй като трима играчи са застрашени от наказание.

Ван Дайк, Гравенберх и Джоунс са пред наказание

Ливърпул ще приеме Галатасарай днес, на 18 март, от 22 ч. българско време на митичния „Анфийлд“. Виждали сме обрати и след по-голямо изоставане от мърсисайдци, но при този усложнението няма да е само в резултата. Трима играчи на „червените“ са на един жълт картон от наказание за евентуалния първи 1/4-финален мач на Ливърпул. Това са капитанът Върджил ван Дайк и халфовете Райън Гравенберх и Къртис Джоунс. И тримата са си изкарали по два жълти картона, което ги оставя на едно официално предупреждение от наказание.

Още: Легенда на Ливърпул разкости Арне Слот

Ако се класира, Ливърпул ще срещне ПСЖ на 1/4-финалите

Ако Ливърпул се класира на 1/4-финал ще гледаме повторение на тази фаза от миналата година, тъй като там го чака актуалният шампион ПСЖ. Парижани се класираха, след като размазаха Челси с общ резултат 8:2. Жълтите картони се нулират след изиграването на 1/4-финалните срещи, така че играчите на „червените“ трябва да са много внимателни. С по едно официално предупреждение в състава на Ливърпул са Доминик Собослай, Юго Екитике и Алексис мак Алистър.

Още: Агентът на Шаби Алонсо разкри дали испанецът ще се завърне на "Анфийлд" догодина

Николай Илиев Отговорен редактор
Шампионска лига Ливърпул Галатасарай Върджил ван Дайк Къртис Джоунс Райън Гравенберх
Още от Футбол свят
