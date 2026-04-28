Тежък удар по Бразилия: Основен защитник на „селесао“ аут от Мондиал'26

Защитникът на Реал Мадрид Едер Милитао ще пропусне Световното първенство след операция на разкъсване на подколянното сухожилие, съобщи испанският клуб във вторник, нанасяйки тежък удар на клуба и на Бразилия по-малко от 50 дни преди началото на турнира на 11 юни.

Едер Милитао претърпя операция

🚨 Éder Militão will be OUT of World Cup 2026, confirmed. ❌🏆



Brazil lose their defender after Real Madrid staff verdict now made official.



Militão will undergo surgery today in Finland,

as @cahemota confirms — out for the Seleção.



Real Madrid expect Éder back in October. ✨ pic.twitter.com/OHlgEEvcZb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

„Нашият играч Едер Милитао претърпя успешна операция днес за разкъсване на сухожилието на проксималния бицепс феморис на левия си крак. Операцията беше извършена от д-р Ласе Лемпайнен под наблюдението на медицинския екип на Реал Мадрид. Милитао ще започне своята рехабилитация през следващите дни“, се казва в изявление на Реал Мадрид.

Милитао почувства пробождане в мач малко преди почивката в победата миналата седмица над Алавес (2:1) и веднага даде знак да бъде заменен. Първоначално се смяташе, че 28-годишният играч може да се възстанови навреме за Световното първенство, но по-нататъшни тестове показаха повторение на контузията, която той получи през декември.

Милитао е претърпял и две сериозни травми на коляното през последните години.

