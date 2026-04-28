Войната в Украйна:

Тежък удар по Бразилия: Основен защитник на „селесао“ аут от Мондиал'26

28 април 2026, 16:50 часа 280 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Защитникът на Реал Мадрид Едер Милитао ще пропусне Световното първенство след операция на разкъсване на подколянното сухожилие, съобщи испанският клуб във вторник, нанасяйки тежък удар на клуба и на Бразилия по-малко от 50 дни преди началото на турнира на 11 юни.

Едер Милитао претърпя операция

„Нашият играч Едер Милитао претърпя успешна операция днес за разкъсване на сухожилието на проксималния бицепс феморис на левия си крак. Операцията беше извършена от д-р Ласе Лемпайнен под наблюдението на медицинския екип на Реал Мадрид. Милитао ще започне своята рехабилитация през следващите дни“, се казва в изявление на Реал Мадрид.

Милитао почувства пробождане в мач малко преди почивката в победата миналата седмица над Алавес (2:1) и веднага даде знак да бъде заменен. Първоначално се смяташе, че 28-годишният играч може да се възстанови навреме за Световното първенство, но по-нататъшни тестове показаха повторение на контузията, която той получи през декември.

Милитао е претърпял и две сериозни травми на коляното през последните години.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Реал Мадрид Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026 Едер Милитао
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес