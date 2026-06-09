Титуляр стресна Куман и Нидерландия точно преди старта на Световното (ВИДЕО)

Вратарят на Нидерландия Барт Вербрюген е получил контузия на бедрото в последния мач за подготовка на отбора за Световното първенство срещу Узбекистан, предаде ДПА. Вербрюген от Брайтън беше заменен след сблъсък с Абдукодир Хусанов през второто полувреме на мача в понеделник в Ню Йорк, който холандците спечелиха с 2:1.

Барт Вербрюген получи контузия по време на последната контрола на „лалетата“

🚨 BART VERBRUGGEN suffers a heavy blow and leaves the pitch injured 😟

Very worrying moment for the Netherlands ahead of the 2026 World Cup. 💔

Hoping it’s nothing too serious. Get well soon 🙏🧤

pic.twitter.com/gBkxc2Rhi2 — X Sport (@Xrkt111686) June 8, 2026

„Ще трябва да изчакаме и да видим. Той ще се подложи на прегледи“, заяви селекционерът Роналд Куман.

Вторият избор Марк Флекен от Байер Леверкузен замени Вербрюген до края на мача срещу Узбекистан. Третият холандски вратар е Робин Рулфс от Съндърланд. Куман каза, че ще обсъди ситуацията, след като пристигнат в лагера на тима за Световното първенство в Канзас Сити.

Холандците играят първия си мач от Световното първенство в неделя срещу Япония.

По-рано „лалетата“ обявиха, че защитникът на Арсенал Юриен Тимбър ще пропусне Световното първенство поради контузия в слабините. Неговото място в състава е заето от Лутшарел Гертруда.

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