ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 30.07.2026

Днес денят е пълен със спорт. След като вчера Левски отстрани Университатя Крайова в кралификационните кръгове на Шампионска лига, сега идва ред на ЦСКА и Лудогорец да продължат своите европейски битки. "Червените" са домакини на Карабах, а "орлите" на Апоел Тел Авив. Спортната програма за деня включва два 1/4-финални сблъсъка от волейболната Лига на нациите 2026. Можем да наблюдаваме още тенис, голф, снукър, колоездене, WRC рали и лека атлетика.

Какво може да гледаме по телевизията днес?

10:00 Волейбол: Лига на нациите, 1/4-финал, Италия - САЩ, Макс спорт 2

14:30 Волейбол: Лига на нациите, 1/4-финал, Полша - Украйна, Макс спорт 2

14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/4-финал, Джъд Тръмп - Джон Хигинс, Евроспорт 2

15:00 Голф: "AIG Оупън", 1 ден, Макс спорт 1

15:30 Колоездене: Обиколка на Ен, 3 етап, Евроспорт 1

17:00 Колоездене: Обиколка на Дания, 2 етап, Евроспорт 1

18:00 Тенис: ATP 500, Вашингтон, Брандън Накашима - Якуб Меншик, Макс спорт 3

20:00 Тенис: ATP 500, Вашингтон, Алекс де Минор - Круз Хюит, Макс спорт 3

20:00 WRC: рали "Финландия", SSS1 Харю 1, Макс спорт 2

20:45 Футбол: Лига Европа, 2 кв. кръг, реванш, ПАОК - Динамо Киев, Макс спорт 4

21:00 Футбол: Лига Европа, 2 кв. кръг, реванш, ЦСКА - Карабах, Диема спорт

21:00 Футбол: Лига на конференцията, 2 кв. кръг, реванш, Лудогорец - Апоел Тел Авив, Диема спорт 2

21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026, Евроспорт 1

22:00 Голф: PGA тур, "Рокет Класик", 1 ден, Евроспорт 2

23:30 Тенис: ATP 500, Вашингтон, Терънс Атман - Алехандро Табило, Макс спорт 3