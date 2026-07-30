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Шофьорка блъсна 15-годишно момиче и избяга

30 юли 2026, 11:23 часа 2053 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Шофьорка блъсна 15-годишно момиче и избяга

Шофьорка блъсна 15-годишно момиче и избяга от местопроизшествието, съобщават от ОДМВР-Шумен. Сигнал за пътно-транспортно произшествие, в което водач на лек автомобил ударил пресичаща пешеходка, и напуснал мястото на произшествието е приет в дежурната част на ОДМВР- Шумен около 21:45 часа на 29 юли. Още: Шофьор на камион причини катастрофа и избяга

Съобщено е, че малко преди това на кръстовище, образувано от улиците “Генерал Столетов“ и “Стара планина“ водач на Пежо с шуменска регистрация ударил 15-годишно момиче, което пресичало, след което напуснал мястото на произшествието. Пострадалото момиче е откарано за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на дясна ключица. Настанено е за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота. В хода на предприетите действия от екипи на полицията водачът на автомобила- 47-годишна жена от Шумен е установена. Образувано е досъдебно производство. Още: Гонка с полицията и 8 пометени коли: Мъж се сдоби с обвинения за три престъпления

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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