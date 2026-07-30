Ас на Барселона, пропуснал Световното: "Не можех да гледам Испания, най-лошото ми лято"

Младата звезда на Барселона Фермин Лопес изигра най-добрия си сезон до този момент в кариерата си, точно преди Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Той изглеждаше като сигурна част от състава на Луис де ла Фуенте, който в крайна сметка спечели купата. Но Лопес се контузи в края на сезона и така пропусна Мондиал 2026. В интервю пред радио Каталуния той разкри как се е чувствал по време на Световното. Той сподели, че това е най-лошото му лято и в началото не е могъл да гледа мачовете на Испания.

Фермин Лопес: "Беше трудно"

Ето какво каза Ферминн Лопес: "Със сигурност беше най-лошото ми лято. Всичко вървеше добре. Чувствах се в пика на формата си, а после дойде контузията. В началото не можех да гледам мачовете на Испания. Беше трудно, тъй като и аз исках да бъда там и да играя, след като бях в най-добрата си форма. Но победата означаваше много за мен, това е моята страна, това са моите съотборници, особено играчите на Барселона.

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"Вярвам, че съм напълно готов"

Това също ме научи на много, научих много. Но този неуспех наистина ме удари силно. Трябва да го призная. Целта е да се завърна от тази контузия със силна мотивация, вярвам, че съм напълно готов. Миналия сезон показах своята стойност и какво мога да предложа на отбора. И този сезон трябва да продължа да се развивам и да играя на същото ниво като миналия сезон".

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