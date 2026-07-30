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Украйна удари танкер, използван от Chevron: Консорциум на Казахстан се оплаква от още щети

30 юли 2026, 11:09 часа 946 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна удари танкер, използван от Chevron: Консорциум на Казахстан се оплаква от още щети

Каспийският тръбопроводен консорциум (КТК) съобщи за нови атаки с дронове срещу още два танкера, свързани с консорциума - ОЩЕ: Руска ракета уби цяло семейство накуп: Жестоки удари в Украйна, тя унищожава руския Amazon (ВИДЕА)

"На 30 юли 2026 г., в 1:48 ч. московско време, танкерът NISSOS SIFNOS, плаващ под флага на Маршаловите острови и собственост на Tengizchevroil (компания от структурата на Chevron), е бил обект на терористична атака, докато е товарел петрол на едноточковото швартово място на КПК (SPM-3). Атака с безпилотни летателни апарати върху товарната палуба близо до колекторите за приемане на петрол е причинила пожар, който е бил потушен от екипажа на танкера и три помощни кораба на КПК", съобщи пресслужбата на КТК в официалния си канал в Телеграм.

Съгласно информацията, няма потрадали и няма петролен разлив. И още - танкерът не е потопен, товаренето на петрол обаче е спряно, а "съоръженията на тръбопровода работят нормално".

"Освен това, танкерът MARATHI, плаващ под флага на остров Ман и пътуващ за получаване на петрол на морския терминал КПК, беше атакуван в териториални води, на 6 морски мили от морския терминал", добави пресслужбата на консорциума.

В съобщението се напомня, че Казахстан и "други чуждестранни акционери на КПК" призовали Държавния департамент на САЩ да изкаже твърда позиция, че такива атаки са недопустими - "срещу международни енергийни инфраструктурни съоръжения" - и че засега призивът е игнориран. По-рано беше съобщено, че Вашингтон е предупредил Украйна да не атакува неруски танкери в Черно море след обръщение към администрацията на Тръмп от ръководителя на Chevron. Американската компания има дял в КТК. Най-голям акционер в КТК е Русия, с 24% в консорциума - ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ за началото на украинските удари: Морски дронове съсипаха огромна структура за износ на петрол през Русия, Казахстан задейства алтернатива

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Сегашната атака е извършена с морски дронове, според КТК са украински, като цел са били четири танкера в района на руското черноморско пристанище Новоросийск. Един от танкерите е ползван от Chevron, като чартър, уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Новоросийск се използва за износ на петрол от КТК, където дял има Chevron, който транспортира приблизително 2% от световния дневен добив на петрол и произведени петролни продукти. Reuters вече съобщи, че през юли Казахстан е свалил добивът на петрол до около 1 000 000 барела дневно спрямо 2 160 000 дневно през юни. А командващият Силите за безпилотни системи на украинската армия майор Роберт Бровди-Мадяр каза само преди 24 часа, че вече 201 кораба от руския сенчест флот са ударени от украинските дронове:

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Казахстан танкери война Украйна морски дронове руски сенчест флот Каспийски тръбопроводен консорциум КТК
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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