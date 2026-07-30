"Ако Даниил не бъде озаптен, новият разкол е неминуем": Никанор предупреди, че предстоят гонения и натиск в църквата

Ако Даниил не бъде озаптен, новият разкол е неминуем и той ще бъде такъв, че никаква полиция няма да може да го "ликвидира" - както те обичат да се изразяват. Ще успеем, защото с нас е Бог, а с тях - Москва!

Това написа в социалните мрежи архимандрит Никанор, игумен на Гигинския манастир "Св. св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян", коментирайки конфронтацията между него и българския патриарх.

"Благодаря на всички за изразената в тези решителни дни подкрепа! Знаех, че има хора, които споделят моята загриженост за нещото, в което са превърнали бащината ни вяра, но не очаквах да сте толкова много. Дерзайте, ще победим това, което е от този свят!", написа Никанор и предупреди, че предстоят дни на натиск в църквата.

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"Срещу мен ще бъдат принудени да застанат мои събратя"

"В следващите дни ще видите как християнската съвест на много мои събратя ще бъде насилена чрез административен натиск и страх. Срещу мен ще бъдат принудени да застанат хора, на които съм подарил първите богослужебни одежди, на които съм посочил пътя към свещеническото служение, на които съм подал ръка в тежък за тях час, на които съм дал всичко, каквото ми е било по силите, за да им съдействам в служението, които съм избавил от ситуация, подобна на тази, в която аз сега се разбирам. Знаете ли колко пъти съм чувал от събратя думите: “ако не беше ти, да съм се махнал от БПЦ”? Всички тях много добре ги разбирам и на никого не се сърдя, нито ги упреквам затова, че ще ги заставят да извършат нравствена мерзост. Защото такава е същността на комунистическата тоталитарна система, която парадоксално се скри в религията, която искаше да унищожи! Знам, че братята ми ме подкрепят в сърцата си и че ще дойде ден, в който отново да си кажем “Христос посред нас”! Но сега нека бъдат благоразумни", присова свещеникът.

"Предстои ни работа. Предстои с много от вас да се видим и да поговорим очи в очи. Към всички имам една молба. Разбирам негодуванието ви, разбирам отвращението ви. Но много моля да прогоните всяко озлобление и ненавист от сърцата си! Светлите и възвишени цели, към които се стремим, изискват светли и възвишени средства, и преди всичко - да бъдем чисти, смирени и кротки по сърце! Революцията се извършва в умовете на хората. Което следва са подробности… Излъгаха ни и ни откраднаха държавата. Излъгаха ни и ни откраднаха и църквата. Но и двете ще си ги върнем с кротка решителност! Ще успеем, защото с нас е Бог, а с тях - Москва", категоричен е Никанор.

Скандалът и реакцията на БПЦ

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В свой пространен пост във Фейсбук преди дни Никанор нападна остро патриарх Даниил с обвинения в подмяна на православната вяра, насаждане на нетърпимост и омраза, вкарване на църквата в "демоничните кремълски коловози", както и в пренебрегване на сигнали за педофилия. Той го призова "да си иде".

В отговор патриарх Даниил наложи "аргос" на Никанор - 15-дневна забрана за свещенослужение на игумена на Църногорския манастир "Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян".

Според заповедта наказанието е наложено "за държание, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата".