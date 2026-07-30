Гръцки плажове със забрана за плуване заради мръсна вода, 37% от заведенията са с нарушения

Лоши новини за гръцкия туризъм. Властите затварят плажове заради мръсна вода, а много заведения се оказва, че нарушават закона - поради безотчетност или ниско качество.

Гръцките власти забраниха плуването в област Атика до пристанища, корабостроителници и индустриални крайбрежни зони. Забраната включва и зоните в близост до Пирея, Аспропиргос, Лаврио и Рафина. От здравното министерство съобщават, че водата е замърсена и е опасна за общественото здраве.

Тези плажове досега се използваха от жителите и гостите на област Атика, защото са с безплатен достъп. По нареждане на здравното министерство се поставят табели, които посочват забраната, както и полицейска охрана.

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Масови нарушения по заведенията

Проблем се оказва, че има и при гръцките ресторантьори.

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Гръцкото финансово министерство съобщи, че се извършват масови проверки на заведенията по островите заради много оплаквания от туристи за качеството на обслужването. От извършени досега над 2000 проверки са установени нарушения в над 37% от заведенията.

На клиентите не са издавали бонове, констатирано е лошо качество на предлаганата стока, както и цени, които не отговарят на качеството на услугата, предаде Фокус.

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Първата мярка на гръцките власти е затваряне на тези заведения за 2 дни, както и налагане на висока глоба в зависимост от нарушенията. Следващата мярка е отнемане на лицензите.