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След вот на недоверие: Сръбското правителство оцеля

30 юли 2026, 11:54 часа 354 прочитания 0 коментара
Снимка: Уикипедия
След вот на недоверие: Сръбското правителство оцеля

Сръбският парламент отхвърли вота на недоверие срещу правителството на Джуро Мацут късно снощи след три дни дебати, предаде БТА. В залата присъстваха 176 народни представители, като 40 гласуваха "за" предложението, 135 бяха "против", а един бе "въздържал се". Още: Сръбският премиер: Северна Македония е братска страна

Вотът бе поискан от представители на опозицията през февруари по повод решението на правителството да отнеме статута на паметник на културата на комплекса от сгради на бившия Генерален щаб в Белград и съдебното дело срещу министъра на културата Никола Селакович по този повод, обвинен в злоупотреба със служебно положение и подправяне на официални документи. Още: Сръбският премиер не е доволен от министрите си: Висят само в Instagram

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Вот на недоверие гласуване Сръбски парламент Джуро Мацут
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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