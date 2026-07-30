В Румъния: Играч на Левски заплаши със смърт след мача

Левски направи равенство 2:2 с Университатя в Крайова в реванша от втория квалификационен кръг за основната фаза на Шампионска лига и така изхвърли румънския отбор от "турнира на богатите". Срещата беше доста напрегната и според медиите в севернта ни съседка, където се проведе сблъсъка, в тунела на стадиона е избухнал конфликт, който е ескалирал до физическа саморазправа. Всичко това се е случило след края на мача, а главни действащи лица са били футболистът на Левски Сержиньо и спортният директор на Университатя Марио Фелгейраш.

Сержиньо е заплашил спортния директор на Университатя

Именно двамата португалци са започнали разправията, като според румънския сайт "gsp.ro", Сержиньо е отправял заплахи към Фелгейраш. Северните ни съседи твърдят, че футболистът е казал на сънародника си "Ще убия децата ти в Португалия". Източникът не посочва какво е провокирало Сержиньо да изрече тази заплаха. След това в конфликта се намесват защитникът на Университатя Олександър Романчук и старши треньорът на Левски Хулио Веласкес.

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Левски е поискал допълнителна защита

Техните действия са били сред основните причини да се стигне до физическа саморазправа и масов бой в тунела на стадион "Йон Облименко". От сайта "gsp.ro" споделят още, че след конфликта, от Левски са поискали на представителите на УЕФА да бъде увеличено присъствието на жандармерия при излизането на "сините" от стадиона, защото са се опасявали да не се стигне до нови подобни ситуации.

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