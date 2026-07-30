Дъщеричката на загинал пилот има нужда от средства за лечение

Малката Анастасия Дункина е едва на годинка и половина но вече се налага да се прави със сериозна битка. Животът ѝ започва със сериозна загуба - тази на нейния баща - пилотът от Военновъздушните сили капитан Венцислав Дункин, загинал при изпълнение на своя воински дълг. Нейната майка старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка - тази за здравето на детето си.
Болестта
Въпреки невръстната си възраст Анастасия претърпява инсулт. Детето има нужда от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство. Необходимите средства за тримесечния курс на лечение за Анастасия възлизат на 7 416,15 евро.
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Можете да помогнете на Анастасия чрез банковата сметка на Сдружението на жените военнослужещи, което е създадено за подпомагане на жени-военнослужещи в нужда и на деца на загинали при изпълнение на служебния си дълг офицери, сержанти и войници:
Дарение
Банка: ОББ АД Обединена
Българска банка (България) ЕАД
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IBAN: BG21UBBS81551016949210
BIC: UBBSBGSF
ВАЛУТА: EUR
Титуляр на сметката:
„Сдружение на жените военнослужещи"
Основание за плащане:
Дарение за лечението на Анастасия Дункина
Да помогнем на Ива да се върне към живота