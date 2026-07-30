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Падна треньорска глава в английската Висша лига седмици преди началото на сезона

30 юли 2026, 11:43 часа 1290 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Падна треньорска глава в английската Висша лига седмици преди началото на сезона

Треньорска рокада в най-силното футболно първенство на планетата - английската Висша лига, и то броени седмици преди началото на новия сезон! Отборът на Нюкасъл взе решение да се раздели с мениджъра Еди Хау, съобщават медиите на Острова. Решението идва след загубата на Нюкасъл с 1:4 от втородивизионния Бристол сити в приятелски мач. Веднага след мача са проведени разговори за раздяла, но те са в продължение на по-ранни преговори за раздяла отпреди няколко седмици.

Нюкасъл се раздели с Еди Хау

Еди Хау очевидно не е съгласен с част от трансферната политика на клуба, като Нюкасъл се раздели с основни играчи като Сандро Тонали и Антъни Гордън, а е много вероятно тимът да загуби и капитана Бруно Гимараеш, който е желан от Арсенал. Хау не е съгласен да губи толкова много основни футболисти, около които се гради отборът му. Очевидно загубата от Бристол е дала причина и на ръководството да потърси раздяла с треньора, с когото вече имат разминавания във вижданията за развитие на клуба.

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Еди Хау

Хау размишляваше в последните няколко месеца за бъдещето си в Нюкасъл, като в крайна сметка реши да остане и да опита да постигне още по-сериозни резултати със "свраките", но при условие, че бъде и сериозно подсилен това ляот. Нюкасъл привлече 20-годишното крило Базумана Туре от Хофенхайм за 42 милиона паунда, 18-годишния халф Шон Стьор от Аякс за 23 милиона паунда и 20-годишния вратар Юен Жауен от Реймс за 18,5 милиона паунда, но и загуби други важни играчи.

От Някасъл вече търсят заместник на Хау, като се разглежда името на германеца Матиас Ясле, който в момента води Ал Ахли. Той е водил и отбора на РБ Залцбург, а вече има във визитката си два трофея от азиатската Шампионска лига.

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Нюкасъл Висша лига Еди Хау
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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