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Скрити в бельото: Румънка се опита да пренесе злато и над 16 000 недекларирани евро

30 юли 2026, 11:05 часа 1382 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция Митници
Скрити в бельото: Румънка се опита да пренесе злато и над 16 000 недекларирани евро

Хванаха румънска гражданка, опитала се да пренесе през границата ни недекларирани евро и злато, съобщават на страницата на Агенция “Митници“ в интернет. Митническите служители на Митнически пункт Лесово задържаха недекларирани 16 310 евро и 228.20 грама златни изделия при съвместна проверка със служителите от Гранична полиция на автобус с пътници.

Автобусът с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 24.07.2026 г. на изходящо трасе от страната по маршрут от Румъния за Турция, управляван от турски гражданин. Още: Пачки за половин милион евро в брой: Пътник от Дубай в неприятна ситуация на летището Водачът и пътниците са заявили, че нямат нищо за деклариране. В хода на извършената проверка са открити 16 310 евро и 228.20 грама слитъци от жълт метал и монети, укрити в бельото и в дамската чанта на една от пътничките – румънска гражданка.

Снимка Агенция “Митници“

Според извършената експертиза от вещо лице, монетите и слитъците са изработени от злато с различни карати и са на стойност 25 115 евро.Недекларираните парични средства и златни изделия са иззети. На румънската гражданка са съставени два акта  установените административни нарушения на Валутния закон и на Закона за митниците. Още: Хванаха недекларирани над 100 000 евро

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Монети злато Агенция Митници недекларирани пари
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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