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Джаред Лето отрече всички обвинения в сексуално насилие

30 юли 2026, 11:43 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Джаред Лето отрече всички обвинения в сексуално насилие

Четири жени са обвинили Джаред Лето в сексуално неправомерно поведение, когато са били тийнейджърки, на което актьорът и музикантът отговори в сряда вечерта, че "никога не е насилвал сексуално никого", съобщава Асошиейтед прес. "Никога в целия си живот не съм насилвал сексуално никого. Тези твърдения са абсолютно и категорично неверни", каза 54-годишният Лето в изявление пред Асошиейтед прес.

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Документалният филм на BBC "Джаред Лето: Тъмната тайна на Холивуд", излъчен в сряда, разкрива подробности за обвиненията, включително тези на четири жени, които обвиняват актьора в сексуално неправомерно поведение и насилие в периода между 2002 и 2016 г., когато те са били тийнейджърки, а Лето – пълнолетен.

Какво се твърди

Снимка: Getty Images

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Една от тях заяви, че е била на 17 години, когато е била подложена на сексуално насилие, докато друга обвини Лето в изнасилване на непълнолетна, тъй като и тя е била на 17 години. Жена заяви, че е била на 19 години, когато Лето я е заплашвал със сексуално насилие, а друга каза, че е била на 16 години, когато Лето ѝ е правел телефонни обаждания с явно сексуално съдържание и ѝ е правил сексуални предложения.

BBC твърди, че разказите на жените са потвърдени. Документалният филм не посочва пълните имена на жените. BBC съобщи, че Лето не е отговорил на опитите ѝ да получи коментар за документалния филм. Лето беше обвинен в неподходящо поведение и от девет жени, които разговаряха с изданието "Air Mail" за статия, публикувана миналата година. Представител на Лето отрече тези твърдения по онова време.

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Лето, носител на "Оскар" за поддържаща роля във филма "Клубът на купувачите от Далас", е също така вокалист на групата Thirty Seconds to Mars. Наскоро той изигра ролята на Скелетор в "Господари на вселената", припомня БТА.

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звезди Джаред Лето сексуално насилие
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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