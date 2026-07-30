ВИДЕО: Лудата радост в съблекалнята на Левски след големия подвиг в Шампионска лига

Шампионът на България Левски направи още една успешна стъпка в най-силния европейски клубен турнир Шампионска лига, класирайки се за третия квалификационен кръг. "Сините" елиминираха румънския шампион Университатя Крайова след равенство 2:2 като гост. С общ резултат 3:2 от двата мача хората на Хулио Веласкес заслужено продължават напред, като показаха, че са отбор, който може да играе големи европейски мачове.

Левски ликува, след като отстрани шампиона на Румъния

След мача за футболистите на Левски първоначално бе трудно да осъзнаят какво са сторили, като изглеждаха стъписани, но малко след това започнаха и големите празненства. "Сините" ще играят за пръв път от 16 години в групова фаза на евротурнири, като имат гарантирано участие поне в групите на Лигата на конференциите, а сега им остава да пробват да влязат и в по-силните турнири - Лига Европа и Шампионска лига.

Още: Ето кои отбори стоят на пътя на голямата мечта на Левски в Шампионска лига

Големият герой за Левски отново бе Хулио Веласкес, който чакаше своите възпитаници на прибиране в съблекалнята, за да поздрави всеки един от тях. След това пък започна и радостта на Левски в съблекалнята, а кадри на клубната телевизия направи феновете съпричастни с празненствата. В публикувано видео в социалните мрежи се вижда, че спортният директор Георги Костадинов, който бе капитан през миналия сезон, изнася мотивационна реч към отбора.

Ето и радостта на Левски след отстраняването на Университатя:

Още: Изключително горд и емоционален Хулио Веласкес след поредния успех на Левски в Европа