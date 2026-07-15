Всички отпаднали отбори от Мондиал 2026 - големият фаворит е аут! (ОБНОВЕНА)

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е първото в историята, в което участват цели 48 отбора. От ФИФА взеха решение да увеличат тимовете с 16, за да могат феновете да се насладят на повече двубои, а по този начин да се увеличат и приходите. Така общият брой мачове, които ще се изиграят по време на Мондиал 2026 скочи на 104.

Мондиал 2026 вече е в разгара си. Вече се изиграха всички двубои от първата част на груповата фаза на надпреварата, а съвсем скоро ще завършат и вторите мачове в групите. След изиграването на въпросните срещи вече три тима приключиха участието си на Световното първенство.

Шестнадесет отбора са аут след груповата фаза

Първият отбор, който си събра багажа от Световното първенство е съставът на Хаити. Островитяните бяха в много тежка група с Бразилия, Мароко и Шотландия. Дюкенс Назон и компания записаха две загуби в първите си два двубоя на Мондиал 2026 и нямат никакви шансове да продължат напред.

Вторият тим, който е аут от надпреварата е Турция. Югоизточните ни съседи заминаха за Мондиала с големи амбиции, но претърпяха изненадващи загуби от Австралия и Парагвай, като по този начин се простиха с мечтата си да се класират за елиминационната фаза.

Тунис е третият отбор, който рано-рано отпадна от Световното първенство. Северноафриканците са в група с Нидерландия, Япония и Швеция, но вече натрупаха две поражения – от „самураите“ и скандинавците и загубиха всякакви шансове да се класират за следващия етап на турнира.

Четвъртият отпаднал отбор е този на Йордания. Тимът дебютира на Световно първенство, но напусна надпреварата рано-рано, след като допусна загуби от Аржентина, Австрия и Алжир. Така Йордания остана на последно място в група „J“ без спечелена точка и с отрицателна голова разлика.

Панама също отпадна от битката за място на елиминациите. Тимът допусна две загуби в първите си два мача – срещу Гана и Хърватия и е на последно място в своята група „L“ с 0 точки. На панамците им остава един последен двубой срещу Англия, но дори и да спечелят нямат шанс да продължат напред.

Катар е шестият отбор, който се сбогува с Мондиал 2026. Тимът стартира участието си с равенство срещу Швейцария, но след това допусна две загуби – от Канада и Босна и Херцеговина. Така катарците останаха на последно място в група „В“.

Чехия също се сбогува с Мондиал 2026. Европейският тим се представи много под очакванията и спечели само една точка в група "А" - равенство 1:1 с Южна Африка. В другите два двубоя момчетата на Мирослав Кубек допуснаха загуби от Южна Корея и Мексико и така останаха на последно място в класирането.

Кюрасао също отпадна от Модниал 2026. Тимът напуска надпреварата с едва една спечелена точка – от равенството 1:1 с Еквадор. В останалите си два двубоя островитяните допуснаха загуби от Германия (1:7) и Кот д'Ивоар (0:2).

От група „Н“ пък отпадат два отбора. Това са двукратният световен шампион Уругвай и Саудитска Арабия. Двата тима са с актив от 2 точки и нямат никакъв шанс да се класират за елиминационната фаза на Мондиала.

Ирак се превърна в единадесетият отбор, който напуска Световното първенство. Тимът записа три загуби и няма нито една спечелена точка. Иракчаните отстъпиха с 1:4 пред Норвегия, 0:3 пред Франция и 0:5 пред Сенегал.

Южна Корея също отпадна от Световното първенство по футбол. Азиатците записаха една победа и две загуби в група „А“ и стискаха палци да успеят да стигнат до елиминациите като един от най-добрите трети отбори, но това така и не се случи и трябваше да се сбогуват с Мондиала.

Шотландия е още един от отборите, които очакваха да продължат напред като най-добър трети. Островитяните имаха три точки в актива си, но това се оказа недостатъчно, за да им гарантира място на 1/16-финалите на Световното.

Националният отбор на Иран се превърна в поредния тим, който напуска Мондиал 2026. Момчетата на Амир Галеноеи направиха три равенства в група „G“ и бяха на косъм от класиране на 1/16-финалите, но след хикса между Алжир и Австрия трябваше да си съберат багажа.

Нова Зеландия напуска Световното първенство като последен в група „G“. Островитяните приключиха участието си в на Мондиала със само една точка, след като направиха равенство 2:2 с отбора на Иран.

Узбекистан е последният отбор, който на този етап отпадна от Световното първенство. Тимът записа три загуби в груповата фаза – от Колумбия, Португалия и Демократична република Конго и така се прости с най-големия международен футболен форум.

Кои отбори отпаднаха на 1/16-финалите?

Отборите на Южна Африка и Япония са първите отпаднали от фазата на 1/16-финалите. Африканците загубиха от Канада по драматичен начин с гол в добавеното време на мача. По-малко от 24 часа по-късно "самураите" започнаха вихрено, повеждайки на Бразилия, но допуснаха обрат с 1:2. В следващия мач от програмата четирикратният шампион Германия бе сломен от Парагвай след дузпи.

Отборът на Нидерландия, който бе сочен за скрит фаворит за титлата, е четвъртият, който отпадна във фазата на елиминациите. "Лалетата" докосваха 1/8-финалите, но гол в добавеното време прати двубоя в продължения, а след това и дузпи. Джъстин Клуйверт, Юриен Тимбер и Крисенсио Съмървил не успяха да се разпишат от бялата точка.

Кот д'Ивоар се превърна в петия отбор, който отпада от Световното първенство по футбол на 1/16-финалите на надпреварата. "Слоновете" си събраха багажа, след като отстъпиха пред Норвегия с 1:2. Африканците бяха на минути от това да вкарат мача в продължения, но гол на Ерлинг Холанд сложи край на мечтата им.

Швеция и Еквадор станаха поредните два отбора, които приключиха участието си на Мондиал 2026. Скандинавците отпаднаха на 1/16-финалите на надпреварата, след като отстъпиха пред Франция с 0:3. Южноамериканците пък не успяха да се противопоставят на един от домакините - Мексико, и след загуба с 0:2 трябваше да си съберат багажите.

ДР Конго също отпадна от Световното първенство. Африканците напуснаха надпреварата след болезнена загуба с от Англия с 1:2 на 1/16-финалите. "Леопардите" водеха в резултата до 75-ата минута, когато Хари Кейн отбеляза две попадения в мрежата на Лионел Мпаси и прати "трите лъва" напред в турнира.

Сенегал докосваше 1/8-финалите до 86-ата минута, но претърпя късен обрат, инкасирайки два гола за три минути срещу Белгия, като вратарят им също имаше вина за това. Така се стигна до продължения, където пък се стигна до късна дузпа след намесата на ВАР, за да може Юри Тилеманс да попречи на провеждането на първите 11-метрови наказателни удари в елиминационната фаза.

Босна и Херцеговина напусна безславно Световното първенство по футбол, след като отпадна на 1/16-финалите от един от домакините на надпреварата - САЩ. Балканският тим се представи доста под очакваното и отстъпи с 0:2 в срещата, въпреки че повече от половин час имаше числено предимство на терена.

Отборът на Австрия също се сбогува с мечтата си за по-предно класиране на Мондиала в Северна Америка. Тимът на Ралф Рангник бе напълно доминиран от европейския шампион Испания. Само чудо помогна на Александър Шлагер да допусне едва три попадения във вратата си.

Следващите два отбора, които се сбогуваха с Мондилала, са Хърватия и Алжир. Хърватите, които станаха трети на миналото световно първенство, сега играха достойно срещу Португалия, като поведоха в началото на втората част, но допуснаха късен обрат. Алжирците пък не успяха да се противопоставят на Швейцария.

Австралия също приключи участието си на Мондиал 2026. "Кенгурутата" се добраха до продължения и дузпи срещу Египет, след като редовното време приключи 1:1. Напрежението обаче не понесе на австралийците, като Лукас Херингтън и Хари Соутар не успяха да реализират от белята точка.

Отборът на Кабо Верде се бори мъжки срещу световния шампион Аржентина, но отпадна след продължения. Африканците на два пъти наваксваха гол аванс на "гаучосите", но нямаха отговор на третия гол в 110-а минута, оформил крайното 3:2.

И Гана се сбогува с участието си на Световното първенство, след като отстъпи с 0:1 на отбора на Колумбия. Ганайските футболисти не се противопоставиха по никакъв начин, не създадоха нищо опасно в мача, а можеха да допуснат и още голове, но попадението на Йон Ариас се оказа достатъчно за Колумбия.

Кои отбори отпаднаха на 1/8-финалите

Канада стана първият домакин, който се сбогува с участието си на Мондиал 2026. "Кленовите листа" изиграха силно първо полувреме срещу Мароко, но през втората част опитът и зрялостта на мароканците си каза думата, като статично положение в началото на полувремето и контраатаки в края решиха срещата - 3:0.

Парагвай е поредният отбор, който отпадна от Мондиал 2026. Южноамериканският тим отпадна от сочения за фаворит за титлата отбор на Франция с 0:1. Единственото попадение в срещата бе дело на Килиан Мбапе, който бе точен от бялата точка.

Бразилия отпадна от Световното първенство в Северна Америка. Отборът на Карло Анчелоти бе пречупен с 2:1 от вдъхновения състав на Норвегия в 1/8-финалите. Два късни гола на Ерлинг Холанд и безброй спасявания на стража на "викингите" Йорян Ниланд разбиха бразилските мечти.

Участието на Мексико на Световното първенство 2026 приключи. Мексиканците не успяха да преодолеят отбора на Англия и напускат 1/8-финалите със загуба от 2:3. Точни попадения във вратата на Мексико реализираха Джуд Белингам и Хари Кейн.

Португалия също приключи участието си в Северна Америка. "Мореплавателите" допуснаха поражение с 0:1 от европейския шампион Испания. Така мечтата на португалците да спечелят световната титла с Кристиано Роналдо приключи безславно.

Националният тим на САЩ стана последният съдомакин на Мондиал 2026, който отпадна от надпреварата. Американците се простиха с турнира, след като отстъпиха с 1:4 пред Белгия на 1/8-финалната фаза на Световното първенство.

Египет се превърна в поредния отбор, който отпадна на 1/8-финалите на Световното първенство по футбол. "Фараоните" си събраха багажа след загуба от Аржентина с 2:3. Африканците има за какво да съжаляват, тъй като водеха в резултата с 2:0 до 79-ата минута, но допуснаха обрат и трябваше да се примирят с поражението.

Колумбия е последният отбор, който отпадна на 1/8-финалната фаза на Мондиал 2026. "Лос кафетерос" напуснаха надпреварата, след като отстъпиха пред тима на Швейцария на дузпи.

Кои отбори отпаднаха на 1/4-финалите

Мароко е поредният отпаднал отбор от турнира в Северна Америка. "Лъвовете от Атлас" не успяха да се пребовят с фаворира Франция и отпаднаха от първия 1/4-финал след загуба с 0:2.

Белгия също напуска Северна Америка след загуба на 1/4-финалите. Селекцията на Руди Гарсия рухна в края на мача с Испания, допускайки втори гол във вратата си в 87-а минута за 1:2.

Приказката на Норвегия на Мондиал 2026 приключи! "Викингите" показаха характер, но не успяха да противодействат на магията на Джуд Белингам, който вкара два гола за успеха на Англия с 2:1.

Швейцария е последният отбор, отпаднал от фазата на 1/4-финалите на турнира в Северна Америка. "Кръстоносците" удържаха световния шампион Аржентина в редовното време, но допуснаха два гола в продълженията и отпаднаха след 1:3.

Кои отбори отпаднаха на 1/2-финалите

Франция отпадна на крачка от класиране на трети пореден финал. "Петлите" на Дидие Дешан, които бяха определяни за основни фаворити, загубиха с 0:2 от европейския шампион Испания.

Кои тимове отпаднаха от Световното?

Група А – Чехия, Южна Корея

Група В – Катар

Група С – Хаити, Шотландия

Група D – Турция

Група Е – Кюрасао

Група F – Тунис

Група G – Иран, Нова Зеландия

Група Н – Уругвай, Саудитска Арабия

Група I – Ирак

Група J – Йордания

Група К – Узбекистан

Група L – Панама

1/16-финали : Южна Африка, Япония, Германия, Нидерландия, Кот д'Ивоар, Швеция, Еквадор, ДР Конго, Сенегал, Босна и Херцеговина, Австрия, Хърватия, Алжир, Австралия, Кабо Верде, Гана,

: Южна Африка, Япония, Германия, Нидерландия, Кот д'Ивоар, Швеция, Еквадор, ДР Конго, Сенегал, Босна и Херцеговина, Австрия, Хърватия, Алжир, Австралия, Кабо Верде, Гана, 1/8-финали : Канада, Парагвай, Бразилия, Мексико, Португалия, САЩ, Египет, Колумбия

: Канада, Парагвай, Бразилия, Мексико, Португалия, САЩ, Египет, Колумбия 1/4-финали : Мароко, Белгия, Норвегия, Швейцария

: Мароко, Белгия, Норвегия, Швейцария 1/2-финали: Франция

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