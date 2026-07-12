Асен Василев: Протести ще има или за този, или за следващия бюджет

"Основното нещо, което до този момент е произвел като политика, е проектобюджетът. А той е изключително лош бюджет - по-лош и от тоз на кабинета "Желязков" и Теменужка Петкова. Заделени са изключително големи средства за капиталови разходи - над 60% се увеличават, включително големи средства за издръжка. Всичко друго в бюджета, в общи линии, е замразено.", това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на предаването "Събуди се" по NOVA.

Снимка: БГНЕС

"Имаше един стар виц още от комунистическо време: Отива един човек на морето. В ресторанта му дават сметката - кюфтета, шопска салата, ракия, ако мине - 5 лв. Човекът пита: "Какво е това "ако мине"? Сертвитьорът зачертава и казва: "Е, на мина!". Та, горе-долу целият бюджет е такъв", продължи по темата Василев.

По думите му, ако се махне всичко, което е за общини, детски градини и т.н., остават само 9 министерства и ведомства. "Увеличението е 737 млн. евро само за тези 9 ведомства. Ето тук е големият въпрос - правителството не е написало за какво ще се харчат тези пари. Те са една черна кутия."

Още: Бюджетите на ДОО и НЗОК: Парламентът прие план - сметките на първо четене

Василев припомние, че по времето, в което беше финансов министър, е имало разбивка на тези средства. "Сега не може да се дебатира и не е записано в закона, така че правителството може да си харчи тези пари за каквото си иска. До момента не сме видели нормален отговор за какво ще се изхарчат.", добави още той.

Ще има ли протести за бюджета?

Снимка: БГНЕС

На въпрос на водещата Марина Цекова защо сега няма протести, както беше за бюджета на кабинета "Желязков", Василев отговори, че сега реакцията им е абсолютно същата като при кабинета "Желязков". "Там първо предупреждавахме, после показвахме как трябва да се поправи бюджетът. След това започнахме разговори, след това направихме предложение между първо и второ четене и когато всичко това не беше прието, направихме протести. Сега ще направим предложения. Ще видим каква ще бъде реакцията на властта към тези предложения и на база на това ще решим дали трябва да правим протести".

По думите му, ако властта не приеме предложенията им, вече е въпрос на българските граждани да се организират протести. "Според мен, дали за този или за следващия бюджет - протест ще има".

Още: Отмяна на "Боташ": Асен Василев нарече договореното замразяване от Радев неизгодно за България (ВИДЕО)

Асен Василев каза, че вотът на недоверие трябва да се използва при сериозен проблем. "Ако при ВСС се тръгне на принципа "роднина-милиционер" и се пробутват стари кадри на Държавна сигурност и някакви такива хора, тогава това правителство напълно ще е изгубило мандата, с който беше избрано. Хората, които ще бъдат избрани, трябва да минат базово обществено одобрение".

По темата за полетите на Делян Пеевски Василев каза: "Това малко ми прилича на немощ. Ако има доказателства, това влиза във всяка прокуратура и човекът се осъжда. Ако няма доказателства, от медийни фойерверки няма много смисъл."

Още: Настъпи моментът за програмно бюджетиране: Любомир Дацов с критики към управляващите

Василев отново заяви, че договорът с "Боташ" трябва да бъде отменен. "Договорът е минал през МС без финансова обосновна и без подпис на финансовия министър. Сега, на другата страна ѝ е обещано нещо друго, но трябва да попитаме г-н Румен Радев какво".