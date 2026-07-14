Бивш шеф на ЦИК: Машините ще отпечатват контролна разписка, но тя няма да е водеща при отчитането

"При всички случаи машините ще отпечатват контролна разписка, но тя няма да бъде водещият елемент при отчитането, а ще бъде контролна разписка, която ще може да потвърди гласовете", обясни бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Александър Андреев в предаването "Денят On Air".

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По думите му приобщаването на резултатите от машинното гласуване ще бъде извършено в Районните избирателни комисии (РИК), където ще бъдат въведени данните от флашпаметта с данните на гласувалите.

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Той отбеляза, че на последните избори доверието в машинното гласуване е паднало до най-ниското си ниво. "Доверието в гласуването с тези машини не може да бъде върнато само въз основа на това каква технология считаме, че е правилна. Машините в това си състояние са извънгаранционни, имат необходимост от постоянна поддръжка, която да гарантира, че машините няма да дефектират. Слабото място е принтерът, който не успява да отпечата контролна разписка или бюлетина", посочи Андреев пред Bulgaria On Air.

Машините подлежат на одит

Бившият председател на ЦИК подчерта, че машините подлежат на одит. "Не вярвам, че те могат да бъдат манипулирани и някой да им повлияе по някакъв начин. За тази цел е въведен одитът от съответните институции. Те би трябвало да гарантират, че този процес не може да бъде повлиян външно", отбеляза гостът.

За ролята на МВР

Според Андреев ролята на Министерството на вътрешните работи (МВР) не е да участва в сертифицирането на машините и добави, че не вижда как това би могло да доведе до по-голяма сигурност. "Въвеждането на МВР в цялостното удостоверяване и сертифициране на машините би довело до повече въпроси, отколкото до отговори", категоричен е бившият председател на ЦИК.

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