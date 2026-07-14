Социална криза до есента заради Радев и Йотова - бъдещ президент в сянка? Говори Теодор Славев (ВИДЕО)

“Виждам още лятото наченки на социално напрежение - замразяването на доходите в сферата на образованието трябва да видим дали ще доведе до затворени училища на 15 септември. Това ще бъде тежък социален залп срещу кабинета.” Това коментира в ефира на Студио Actualno политологът Теодор Славев по повод силовите опити на управляващото мнозинство да прокара бюджет 2026 в пленарна зала до края на юли и преди лятната ваканция на депутатите въпреки ожесточените критики на икономисти и финансисти към предложената финансова рамка.

“Този кабинет нямаше толеранс от 100 дни, поставям и себе си в това число. Ние винаги трябва да сме критични към властта - други колеги, които ходят мажоретно по студията си имат друга роля. Ние трябва да сме коректив към властта, особено едноличната. Надявам се да е приключила политическата криза с този кабинет - лично аз като гражданин се надявам този кабинет да успее, но този бюджет 10 от 10 икономисти го критикуват. Липсва ми обаче критика отляво - БСП са в някакъв стокхолмски синдром, най-вероятно с надеждата заедно да подкрепят Илияна Йотова за президент и БСП да се завърне на ринга по някакъв начин. В този бюджет имаме замразени социални плащания, удар върху работещите хора, големи разходи за здравната каса - една от най-нереформираните системи. Оправдавам ги все пак с това, че наистина бюджета е заварен. По-скоро съм предпазлив към готовността им за реформи в новия редовен бюджет”, обясни още Славев.

От двата стола - на земята?

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На въпрос дали външнополитическите стъпки на Румен Радев не са на принципа “имаме и зелени чушки, имаме и червени чушки”, т.е. за всекиго по нещо - за едните имаме полусанкции срещу Русия и изявления против “коалицията на желаещите” за Украйна, а за другите имаме енергийни проекти с Украйна и срещи със Зеленски - политологът обясни:

“То докато има чушки на пазара - добре, въпросът е да не достигнем до момента, в който няма какво да избираме. В дългосрочен план тази политика на Радев изолира България. В променящият се свят политиката на отбрана и сигурност се концентрира около Украйна. Превъоръжаването в рамките на ЕС има смисъл само когато този процес е общ - повтаряйки тези мантри за дипломатически мир и изключвайки България от различни формати, Радев ни отдалечава стратегически. Армията с най-голям опит в момента е украинската”, подчерта още Славев.

По думите му още България трябва да участва във всички формати, които са взаимноизгодни за нас: “Ако страним, ние ще се изолираме и самоизолираме. Пример за това е сделката с “Райнметал” - само преди месеци Борисов и Радев спориха кой ги е довел в България, а сега са напът да прекратят сделката. Ние сме непредвидим партньор за външни инвеститори”, каза още Славев.

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Той попита и коя е защитата на националния интерес при искането за сваляне на санкциите на един руски олигарх, визирайки основателя на “Лукойл” Вагит Алекперов. “Има едни активистки действия на България в международен план, които правителството не може да обясни как защитава националния интерес. И по други въпроси се стига до разнопосочни обяснения”, разказа още политологът.

“Очевидно има промяна във външнополитическия курс на България - в тази “Коалиция на желаещите”, водена от Макрон, страната ни досега присъстваше. Това е първия път, в който ясно заяваваме и не присъстваме. Какви ще са резултатите от това отсъствие - според мен самоизолация в средносрочен и дългосрочен план”, подчерта още в анализа си политологът.

Полети, съдилища, корупция

Относно първите опити за демонстриране на реални действия на новата власт в битката с “олигархичния модел”, зад който, по думите вече и на самия Румен Радев, стоят Бойко Борисов и Делян Пеевски, и за скандала с полетите на лидерът на ДПС, политологът припомни:

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“Непосредствена задача ще бъде и избора на Висш съдебен съвет и Инспекторат към него и ще видим тогава дали кабинета прави първите ключови стъпки към освобождаване на съдебната власт от зависимостите, в които е изпаднала”.

И още: “За мен самият факт като морална оценка на обществото към поведението на Десислава Атанасова, която е ползвала служебния си дипломатически паспорт за лично пътуване до Турция, е достатъчен тя да подаде оставка. Тя не отговаря на конституционните условия тя да заеме тази длъжност”, каза още Славев и подчерта, че като общество много сме си принизили стандартите за дължимото публично поведение на хора, които издържаме “скъпо и прескъпо” на публичните си длъжности.

Президентският вот

По отношение на президентските избори през есента и спекулациите за потенциалните кандидати в надпреварата, Славев каза: “Илияна Йотова има един проблем и той е тя да не остане вицепрезидент на Радев, дори и да бъде избрана за редовен президент. С поведението си в момента тя не показва по никакъв начин, че може да се еманципира от него. А кампанията може да се развие в посока на това, че българинът ще търси баланс и да не се позволи концентрация на властта”, подчерта той.

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По думите му още в опозицията има фрагментация и очевидно президентските избори ще са задачата да настъпи консолидация. “ПП и ДБ са в продължаващо напрежение, което придоби конкретен политически израз през разделянето на парламентарната група. И реално тук Борисов е прав - за да има шанс кандидат на десните, той трябва да бъде подкрепен и от ГЕРБ. Тогава обаче партийната задача става много сложна. Логиката е, че трябва да има обединение”, каза той.

Целият разговор - вижте във видеото.