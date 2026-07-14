Испания ще спори за титлата на Мондиал 2026! "Ла Роха" превърна националния празник на Франция в траур

Испания е първият финалист на Мондиал 2026! "Ла Фурия Роха" почерни националния празник на цяла Франция, елиминирайки селекцията на Дидие Дешан от 1/2-финалите на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Европейските шампиони се възползваха по-добре от възможностите си и бяха наградени с дузпа, която Микел Оярсабал реализира. През втората част Педро Поро завърши отлична атака на "Ла Фурия" за крайното 2:0. По този начин момчетата на Луис де ла Фуенте спряха Франция от класиране на трети пореден финал.

Испания е на финал, след като надигра Франция

Срещата започна спокойно, като двата тима си размениха владението на топката в първите минути. В 8-а минута Дани Олмо бе фаулиран пред наказателното поле и Испания получи шанс да изпълни пряк свободен удар от отлична позиция. Ламин Ямал обаче стреля право в стената. След четвърт час Килиан Мбапе бе изведен много добре от Усман Дембеле, но испанската защита се справи със звездата на Реал Мадрид и не се стигна до изстрел. В 19-а минута Люка Дин извърши остро нарушение срещу Ямал в наказателното поле и съдията посочи бялата точка на секундата. Микел Оярсабал застана зад топката и я прати в долния десен ъгъл на Майк Менян за 1:0.

В 28-а минута ситуацията за "петлите" се влоши още повече, тъй като Дидие Дешан трябваше да направи принудителна смяна. Централният защитник Уилям Салиба сякаш получи разтежение и бе заменен от Максенс Лакроа. След това Марк Кукурея си изкара жълт картон за нарушение срещу Майкъл Олисе. При последвалото центриране кълбото попадна право в Унай Симон, който улови без проблеми. В 33-а минута френската защита отново бе лесно преодоляна, но Майк Менян излезе напред, за да спре Алекс Баена. Впоследствие стана ясно, че испанският ас е бил в нередовна позиция. Моменти по-късно испанците разиграха отлично в пеналтерията на Франция, като се стигна до удар на Фабиан Руис, но Дайо Упамекано успя да изчисти в корнер.

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В 41-а минута Килиан Мбапе бе на път да се откъсне от защитата на "Ла Фурия Роха", но Унай Симон излезе навреме и спря капитана на "петлите". Малко след това французите получиха шанс да изпълнят пряк свободен удар от отлична позиция след нарушение на Руис. Съдията обаче отмени решението си след намесата на ВАР. В добавеното време Жул Кунде центрира опасно, но то не намери своя адресат. До края на първата част не се стигна до други опасни ситуации и Испания се оттегли на почивката с минимален аванс от един гол.

Шок за "петлите" на старта на втората част

Дидие Дешан извърши една смяна на почивката, заменяйки Адриен Рабио за Ману Коне. Второто полувреме започна с натиск на испанците, които на няколко пъти погледнаха към вратата на Менян. След близо час игра Дезире Дуе влезе в игра на мястото на Брадли Баркола. В 57-а минута "петлите" попаднаха в още по-неприятна ситуация, след като допуснаха втори гол във вратата си. Педро Поро и Дани Олмо разиграха на двоен пас, което остави френската защита безмълвна, а последвалият удар на защитника попадна зад гърба на Менян за 2:0. Секунди по-късно Ламин Ямал заби трето попадение във вратата на "петлите", но за тяхно щастие, то беше отменено заради засада.

В 66-а минута Килиан Мбапе отправи първия си по-опасен удар, но той не намери очертанията на вратата след рикошет във футболист в бяло. След паузата за хидратация Дидие Дешан извърши двойна смяна, заменяйки Майкъл Олисе и Люка Дин за Раян Шерки и Тео Ернадес. Секунди по-късно Де ла Фуенте извади голмайстора Оярсабал за сметка на Феран Торес. В 80-а минута Унай Симон опразни вратата си, което откри възможност пред Дезире Дуе да върне един гол, но той се забави и стреля право в испанския страж. Малко преди края на редовното време Ламин Ямал фаулира Дуе на границата на наказателното поле. Мбапе застана зад топката, но изстрелът му прелетя на метри над напречната греда.

В края на реодвната част Марк Кукурея предотрвати удар на Мбапе към вратата на Испания след много добро разиграване на французите. В добавеното време Усман Дембеле отправи удар, който не затрудни испанския страж по никакъв начин. Така срещата приключи и Испания се поздрави с място на големия финал. Франция пък ще се бори за бронзовите медали.

Очаквайте подробности!

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