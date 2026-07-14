ПСЖ мисли за бъдеще без един от най-добрите си играчи - заменя го с национал на Франция

Носителят на Шампионската лига Пари Сен Жермен е съвсем близо до първото си ново попълнение за летния трансферен прозорец. Парижани предприеха конкретни стъпки за връщането на Люка Дин, като уведомиха Астън Вила, че възнамеряват да активират клаузата за откупуване на стойност около 10 млн. евро на левия бек. Според информация на медиите във Франция, вече е постигнато устно споразумение между клуба и играча, но към този момента все още не е официално потвърдено. По този начин Дин може да се завърне, след повече от десетилетие, в клуба, за който играеше между 2013 и 2015 година.

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При новото си пребиваване в отбора от него се очаква да донесе опит, конкуренция и допълнителна дълбочина в лявата част на отбраната, където Нуно Мендеш е утвърден като един от най-добрите играчи на позицията си. Потенциалната сделка привлича внимание и заради баланса между цена и опит. Дин ще навърши 33 години на 20 юли, но има зад гърба си повече от десетилетие футбол в най-силните европейски лиги, значителен международен опит и стабилност в изискващата система на Унай Емери. В момента Дин е част от националния отбор на Франция на Световното първенство в Северна Америка, където играе ключова роля в състава на Дидие Дешан.

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Какво значи това за бъдещето на Нуно Мендеш?

Интересът на ПСЖ е логичен преди всичко от гледна точка на дълбочината на състава. Официалният списък на първия отбор за сезон 2026/27 включва Нуно Мендеш и Люка Ернандес сред защитниците, като португалецът е основният избор за левия бек, а Ернандес може да играе и в центъра на отбраната. С привличането на Дин треньорският щаб ще спечели още един естествен ляв бек - играч, свикнал с голям брой мачове и способен да поема игрово време в първенството, купата и европейските турнири. Дин не би представлявал непременно пряка заплаха за позицията на Мендеш, а по-скоро би бил опитен резервен вариант, който би позволил ротация без значителен спад в качеството.

Въпреки това през последните седмици сериозно се спекулира около бъдещето на Мендеш във френската столица. При евентуален сценарий, в който португалецът напусне, то Дин вероятно ще бъде първи избор за позицията. Така че може да се каже, че парижани си връщат Дин с мисъл за бъдеще без Мендеш. А в лицето на Дин ПСЖ ще придобие футболист, който познава френското първенство, говори езика и не би трябвало да се нуждае от дълъг период на адаптация към живота в Париж.

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