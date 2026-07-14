Боряна Братоева за сцената, кастингите и предизвикателството да бъдеш водещ (ВИДЕО)

Актрисата Боряна Братоева посреща едно натоварено лято в професионалния си път. Малко преди началото на лятното турне на постановката "И верният отговор е", която за кратко време се превърна във фаворит на публиката, тя разказа за множеството ангажименти, които включват не само сцената, но и телевизията, и работата зад камера.

След театралното турне, зрителите ще имат възможност отново да я видят като водещ на предаването "Гласът на България", където си партнира с актьора Владимир Зомбори. Наред с това Братоева развива и още една професионална посока - тази на кастинг режисьор, която бързо се превръща във важна част от нейната кариера.

Източник: Break a leg

По думите ѝ, натовареният график не е лесен за овладяване.

"Когато става въпрос за неща, които обичаш, трудно намираш време за почивка. Хубаво е да се намира някакъв баланс, защото в един момент това много може да те изтощи. Така че се опитвам. Трудно ми е, но мисля, че много ще се заредя от публиката и хубавите проекти", сподели актрисата в предаването "Студио Actualno".

Братоева определя себе си като „морско дете“, тъй като е родом от Варна, и признава, че именно морето е мястото, което ѝ дава най-много енергия. Въпреки че това лято е успяла да прекара около седмица в родния си град, престоят е бил изцяло свързан с работа.

Според нея обаче, именно подобен ритъм изгражда важни професионални качества. Преминаването в рамките на един ден от театрални репетиции към снимачна площадка изисква висока концентрация, бърза адаптация и силна дисциплина.

За новото ѝ амплоа като кастинг режисьор, Боряна сподели, че доверието, което ѝ гласуват различните екипи е изключително голямо признание за работата ѝ.

В основата на подхода ѝ стои ясна концепция - всеки актьор трябва да бъде посрещнат с уважение и професионално отношение. Според нея времето, което артистът прекарва в кастинг залата, независимо дали е 15 или 30 минути, трябва да бъде организирано така, че той да се почувства достатъчно спокоен, за да покаже най-доброто от своите възможности.

Макар да развива успешно ново професионално амплоа, Боряна Братоева не се колебае коя роля заема най-важното място в живота ѝ. Тя категорично определя себе си преди всичко като актриса. По думите ѝ не би могла да избере между театралната сцена и работата пред камера, защото и двете изискват различен подход и носят свои собствени предизвикателства. Именно разнообразието между киното и театъра прави професията толкова привлекателна за нея.

Освен в постановката "И верният отговор е", това лято ще можем да я видим на сцената на Sofia Summer Fest и в друг спектакъл - "Място наречено другаде".

Там младата актриса си партнира с актьорът Петър Антонов, в една история за разбита любов, неканената близост и онези хора, които се появяват в живота ти без покана – и точно навреме.

Той е останал да живее в спомените си. Тя настоява за настоящето. Един бивш телевизионен водещ и една млада актриса се срещат не защото са готови, а защото вече нямат накъде да бягат. Между хаплив хумор, тишина и болезнено честни разговори посред нощ, двама напълно различни души откриват, че спасението понякога идва тихо – през тънката стена на съседния апартамент.

Повече за това коя е Боряна извън сцената и за предстоящите проекти, в които ще я видим - вижте в интервюто с водещ Александра Йошева.